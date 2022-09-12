نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن الموحد 1444|| استعلام حساب المواطن الدفعة 58 برقم الهوية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث مؤخراً بين المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن رقم حساب المواطن الدفعة 58، وذلك للاستعلام عن قيمة الدعم الخاص بحساب المواطن هذا الشهر، والجدير بالذكر أنه مسبقاً قد أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء اجراءات صرف حساب المواطن الدفعة 58، وذلك بعد تأخر الدفع يوم واحد بسبب العطلة الرسمية، وخلال الساعات المقبلة سوف يصل الدعم إلى الحسابات الخاصة بجميع المستحقين، وينتظر مواطني المملكة العربية السعودية بشكل شهري موعد ايداع حساب المواطن، ومعرفة رقم حساب المواطن الدفعة 58.

رقم حساب المواطن

وينتظر المواطنون إعلان الموعد المحدد للصرف من قبل الجهات الرسمية لأن اليوم قد يوافق عطلة رسمية وهناك دائماً احتمالية تأخير ميعاد الصرف يوم واحد، ورقم حساب المواطن الدفعة 58 يكون متواجد في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين والمستحقين، ويمكن الاستعلام عن نتيجة استحقاق حساب المواطن بشكل الكتروني عن طريق رقم الهوية من خلال الآتي:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني بوابة حساب المواطن.

اختيار خانة استعلام رقم حساب المواطن الدفعة 58.

وبعد ذلك تسجيل الدخول من خلال البيانات الشخصية لفتح الحساب بالموقع.

ثم الضغط على زر الاستعلام عن الأهلية.

وفي حالة عدم الأهلية يمكن للمستخدم تقديم اعتراض وهذا في حالة الرفض، ويقوم المستخدم بالضغط في نفس الموقع على ايقونة معرفة سبب الرفض، عند معرفة اسباب الرفض يتم تعديل البيانات الخاطئة وإعادة تصحيها وتقديم طلب جديد.

رقم حساب المواطن 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية والمسؤولة عن حساب المواطن، انه من حق المواطن تقديم طلب إعتراض على نتائج الإستحقاق، من خلال إرسال شكوي للاعتراض على المبالغ المستحقة في الحساب الخاص بالمواطن، وبعد أسبوع من كل دفعة يستطيع المواطن تقديم طلب الاعتراض، ويذكر أنه يتم مراجعة جميع طلبات الاعتراض خلال فترة ثلاثة اشهر، كما يقوم البرنامج في كل دفعة بإعلام المواطنين المقدمين، للتأكد من صحة حسابتهم المصرفية وربطها مع الطلبات المقدمة لهم، كما تم تطبيق البرنامج في 2019 تطبيقا للهواتف الذكية، ليسهل على المواطنين الإطلاع على كافة البيانات الخاصة بهم، وكذلك مشاهدة الطلب المقدم والتحقق من الأهلية.