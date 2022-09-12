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عمر شويل - جدة يهتم الأشخاص بمعرفة ميعاد نزول التحديث الخاص بي اي او اس 16 ذلك النظام الذي تقوم بإصداره شركة آبل، لكافة المستخدمين لهواتف الآيفون بجميع أنحاء العالم، ولذلك فالأشخاص الحاملين للجهاز يترقبون إصدار ذلك التحديث وموعد نزوله ويتطلعوا لمعرفة طريقة تحميله بالجهاز، ومن خلال هذا المقال سنوضح إليكم متى ينزل تحديث ios 16.

متى ينزل تحديث ios 16

من المؤكد أن هناك معلومات كثيرة منتشرة عن المميزات الخاصة بتحديد اي او اس 16 والهواتف التي تعمل بهذا النظام، ولكن شركة آبل الرسمية لم تقوم بالإعلان حتى وقتنا هذا عن تحديد ميعاد النزول للتحديث، علماً بأن تحديث من الممكن أن يعلن عنه بشهر سبتمبر، ويكون الإصدار متاح بعد الإعلان لكافة المستخدمين بجميع أنحاء العالم.

طريقة تنزيل تحديث ios 16

حينما تعلن الشركه عن نزول التحديث بنظام اي او اس 16 فبإمكان المستخدمين بهذا الوقت الذين لديهم هواتف من نوع آبل أن يقومون بإنزال هذا التحديث بكل سهولة، وإليكم طريقة التنزيل للتحديث وهي كالتالي:

أولاً لابد من الدخول إلى قائمة الإعدادات للجهاز.

تدخل للقائمة العامة.

تضغط على خانة التحديث للبرنامج.

تختار التحديثات التلقائية.

تشغل تنزيل تحديثات اي او اس.

تقوم بتثبيت التحديثات.

مزايا تحديثات ios 16

هناك الكثير من المميزات يتمتع بها تحديثات اي او اس 16 تلك التي من المتوقع الإعلان عنها بشركة آبل خلال هذا الشهر سبتمبر، وإليكم هذه المميزات وهي كالتالي:

أولاً إشعارات مخفية.

الإشعارات الفورية.

التراجع عن إرسال الرسائل بعد إرسالها.

كما أن التحديث به ميزة لتغيير الخط بالجهاز.

يستطيع الشخص أن يتحكم بالإشعارات من خلال شاشة القفل.

وجود التطبيقات المصغرة.

خاصية الصوت المكاني.

يتواجد بالتحديد الجديد الكثير من الواجهات المميزة

هناك أيضاً برنامج للياقة رائع.

يوجد بالتحديث خرائط لدول متعددة.

قراءة النصوص والعمل على ترجمتها من خلال الكاميرا.

يوجد به أيضاً خاصية للذكاء الاصطناعي.

هواتف لا تعدم التحديث

إن الهواتف التي لا يمكنها تدعيم التحديث الجديد اي او اس 16 الأجهزة التالية: