انت الان تتابع خبر الأمن في السعودية يداهم عيادة لطبيبة نساء وافدة .. وما تفعله كانت حينها بأمراضها مفاجئ للغاية! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضبطت وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع الجهات الأمنية طبيبة وافدة تمتلك عيادة في وسط الرياض وتقوم فيها بعمليات الإجهاض في بيئة سيئة للغاية .

وقد تلقت وزارة الصحة بلاغاً يفيد بقيام طبيبة وافدة بعمليات الاجهاض في بيئة غير مناسبة ولاتوفر الحد الأدنى من النظافة وتقوم بذلك في مجمع طبي شهير ، في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة المرضى ، ويخالف أنظمة المملكة .

بالإضافة إلى أن فرق الالتزام بصحة الرياض قامت بمفاوضة الطبيبة بهيئة متسوق سري على تنفيذ عملية اجهاض ، وتم الاتفاق بمبلغ 8 آلاف ريال .

حيث باشرت فرق الالتزام في "صحة الرياض" ، بالتعاون مع الجهات الامنية ، بضبط المخالفة المذكورة ، وإحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة ، لمخالفة المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية والتي تصل عقوبتها الى السجن لمدة لاتزيد عن 6 اشهر وبغرامة لاتزيد عن 100 الف او بأحداهما .

كما قامت فرق الالتزام بإحالة المجمع الى لجنة النظر في مخالفات مؤسسات الصحية الخاصة ، حيث كذلك تم ضبط مواد طبية منتهية الصلاحية ، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.