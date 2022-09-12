موعد صرف المعاش الإضافي لمستحقي الضمان

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عمر شويل - جدة إيداع المعاش الإضافي لمستحقي الضمان حيث يرغب كل من يستفيد من معاش الضمان الاجتماعي من التأكد من صحة ما نشر عن إيداع المعاش الإضافي، وما هو الموعد المحدد لصرف هذا المعاش والذي من المقرر صرفه لمرة واحدة فقط لمواجهة ظروف الغلاء وحتى يستطيع المستحقين شاء ما يحتاج م إليه وخاصةً مع قرب موعد عيد الأضحى المبارك، لهذا قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعطاء التوجيهات من أجل صرف هذا المعاش الإضافي.

إيداع المعاش الإضافي لمستحقي الضمان

جاء الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف معاش إضافي وذلك لإحساسه بمعاناة المواطنين وفي سبيل حماية الكثير من الأسر المستحقة لهذا الدعم نتيجة للارتفاع المبالغ فيه في الأسعار العالمية.

بناء على ما قام به ولي العهد محمد بن سلمان برفعه وعلى ضوء قيام مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة الملك بدراسته لتطوير الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم في سبيل حماية الشعب والأسر من التأثر بالغلاء.

وقد وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما قام ولي العهد محمد بن سلمان بفعله من تقديم المعاش الإضافي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والاهتمام بهم وزيادة توليه الدولة لهذه الطبقة من المجتمع من إعانتها على مواجهة ظروف المعيشة والأسعار التي ترتفع بشكل مستمر وأزمة زيادة سعر السلع الغذائية التي تمر بها البلاد في جميع أنحاء العالم.

معاش أساسي إضافي

الدعم الذي رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووجه له خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو بمثابة معاش أساسي إضافي تحصل عليه الأسر الضمانية من معاش شهري بحيث يصرف هذا المعاش الإضافي مرة واحدة فقط.

ويأتي هذا الدعم بشكل خاص بالمستفيد من الضمان الاجتماعي ضمن مجموعة من الدعوم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية وجاءت الاستجابة بصرف هذا المعاش بسبب ارتفاع الأسعار على مستوى العالم وحتى يقلل من الأثآر الناتجة عن هذا الارتفاع على الأسر التي تستحق الدعم.

والأمر الذي سيساعد المستحقين على تلبية جميع احتياجاتهم الأساسية من شراء المواد الغذائية والأضاحي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، وأيضاً إيماناً بالقيادة ومسؤوليتها تجاه شعب المملكة والأسر التي تستحق لهذا المعاش الإضافي، وأيضاً يستطيع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور منذ إعلان أهليته في شهر يونيو الجاري الاستفادة من المعاش الإضافي.

وقام خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر بتخصيص إثنين مليار ريال سعودي من أجل صرف معاش إضافي لمرة واحدة فقط لمستحقي الضمان الاجتماعي من الأسر الأشد حاجة إلى هذا المعاش وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك وحاجة المواطنين إلى هذا المبلغ بشكل كبير.