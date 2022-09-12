نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للعام 1444هـ للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد الان الطلاب والطالبات في السعودية لبداية العام الدراسي الجديد وهو 1444، والذي قد تم تحديده بالفعل من خلال وزارة التعليم السعودي في بداية شهر صفر والذي يوافق نهاية شهر أغسطس الحالي 2022، وكما هو معتاد في نظام التعليم في المملكة العربية السعودية قد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية، وقد تم وضع الخطة الخاصة بالعام الدراسي وتحديد موعد بداية كل فصل وموعد انتهائه مع تحديد عدد أيام الإجازات التي تأتي خلال العام الدراسي، وسوف نتعرف الآن على تفاصيل خطة العام الدراسي بشكل تفصيلي.

خطة العام الدراسي الجديد 1444

تم بالفعل وضع خطة العام الدراسي المقبل لعام 1444ه‍، والذي سوف يتم على النحو الآتي:

الفصل الدراسي الأول

سوف تكون بداية الفصل الدراسي الأول كما تم ذكره في الخطة التعليمية في يوم 1 من شهر صفر 1444، والذي يوافق يوم 20 من شهر أغسطس 2022، وسوف ينتهي هذا الفصل يوم 30 من شهر ربيع الآخر 1444، وهو يوم 24 من شهر نوفمبر 2022 ميلاديًا.

الفصل الدراسي الثاني

من المحدد أنه لا يكون هناك إجازة طويله بين الفصلين فسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 من جمادى الأولى 1444 هـ، والذي يوافق 4 من شهر ديسمبر لعام 2022ميلاديًا، وسوف يستمر حتى يوم 10 شعبان 1444، والموافق يوم بعد 2 من سعر مارس 2023 ميلاديًا.

الفصل الدراسي الثالث

هذا الفصل الذي تنفرد به السعودية عن الكثير من البلاد العربية الأخرى، والتي تكتفي في الغالب في فصلين للعام الدراسي فقط، وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 20 من شهر شعبان 1444، والذي يوافق 10 من شهر مارس 2023 ميلاديًا، وسوف يستمر حتى يوم 4 من شهر ذي الحجة 1444، الموافق 22 من شهر يونيو 2023.