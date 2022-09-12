نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط جميع مشترياتك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط جميع مشترياتك بدون كفيل ، كما أن هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل لاستكمال جميع الإجراءات ، يعتبر هذا البرنامج التمويلي واحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة تسهيل اكسترا للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث تتيح الشركة لطالب التمويل إمكانية شراء كل ما يحتاج إليه وتقسيط المبلغ علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة. برنامج قسط مشترياتك أونلاين من شركة تسهيل اكسترا للتمويل لقد جاءت شركة تسهيل اكسترا للتمويل كواحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء.

برنامج تقسيط المشتريات أونلاين واحد من أهم تلك البرامج المتاحة لدى الشركة.

تتيح الشركة لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في شراء كافة ما يحتاج وتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة.

يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ هذا البرنامج التمويلي حتي 36 شهر.

برنامج تمويل المشتريات من شركة تسهيل اكسترا للتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 60 ألف ريال سعودي.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية أونلاين علي الطلب.

برنامج تمويل المشتريات أونلاين من شركة تسهيل اكسترا لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

طالب التمويل يمكنه التقدم بالطلب بدون الحاجة إلى تحويل راتبه الشهري.

يمكن التقديم على طلب للاستفادة من برنامج تمويل المشتريات من شركة تسهيل اكسترا للتمويل من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة. الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب برنامج تمويل المشتريات أونلاين من شركة تسهيل اكسترا يجب أن يقوم طالب التمويل السعودي بتقديم الهوية الوطنية الخاصة به ويجب أن تكون سارية المفعول.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يلزم تقديم صورة من الإقامة سارية المفعول.

تقديم تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل لاستكمال جميع الإجراءات.

إثبات دخل وذلك من خلال التأمينات الاجتماعية .

لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بطلب تمويل المشتريات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل اكسترا يجب أن يكون طالب التمويل بتقديم العنوان الوطني في المملكة العربية السعودية والخاص بالعميل.

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