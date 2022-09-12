نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفعة 58 رقم حساب المواطن للاستعلام عن صرف الدفعة الجديدة والتواصل مع البرنامج برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم أمس الأحد صرف الدفعة الجديدة دفعة 58 من حساب المواطن، وذلك بعد تأجيل صرفها يوماً واحداً عن موعدها الأساسي، موضحاً أن سبب التأجيل هو العطلة الرسمية، ويتسائل الكثيرين عن رقم حساب المواطن للاستعلام عن بعض الأمور المتعلقة بالدفعة 58 ولذلك سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

رقم حساب المواطن للاستعلام برقم الهوية

أوضحت وزارة الموارد البشرية الرقم المجاني الموحد لحساب المواطن والذي يمكن من خلاله الاستعلام عن صرف الدفعة الجديدة دفعة 58، وهو”19912″ ويتم التواصل من خلاله خلال 12 ساعة، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، ويقوم المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن بتقديم التساؤلات والرد عليها فوراً من الجهات المختصة بذلك.

دعم حساب المواطن في السعودية

ينتظر المواطنين في المملكة العربية السعودية شهريا الدعم المقدم للمستفيدين من حساب المواطن وذلك من خلال إيداع المبالغ المستحقة في حساباتهم البنكية، وقد تاخرت الدفعة 58 يوماً واحداً من تاريخ إيداعها، وذلك لتزامنه مع يوم عطلة أسبوعية، وسنوضح لكم الآن طريقة الاستعلام عن إيداع الدفعة الجديدة والاستعلام عن نتيجة الاستحقاق بشكل إلكتروني.

خطوات الاستعلام عن استحقاق دعم حساب المواطن الدفعة 58

أولاً الدخول على موقع بوابة حساب المواطن الإلكتروني.

تسجيل الدخول.

إدخال البيانات المطلوبة أمامك.

الضغط على زر الاستعلام عن الأهلية.

في حالة ظهور عدم الأهلية يمكن تقديم الاعتراض أو الاستفسار عن سبب الرفض.

أتباع الخطوات والضغط على زر معرفة سبب الرفض.

وفي غمكان المستفيدي بعد التعرف على سبب الرفض تعديل البيانات المسدلة لإعادة النظر فيها والموافقة على صرف دعم الدفعة 58

خطوات تقديم اعتراض مالي علة الدفعة 58 من حساب المواطن

قد يتعرض بعض المواطنين إلى نقصان فى دفعة حساب المواطن أو عدم نزول الدفعة ويحتاج لخطوات تقديم الاعتراض، وهي ما سنوضحه لكم بالتفاصيل: