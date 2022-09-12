انت الان تتابع خبر مفاجأة: ارتفاع إيجارات سكن العزاب في السعودية ووصولها إلى أسعار خيالية .. والسبب قيام العمالة الوافدة بهذا الأمر الصادم! (فيديو) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت قناة الإخبارية تقريرًا يصف حجم المعاناة التي يعيشها سكان الرياض بسبب الإرتفاع الخيالي للشقق وقام التقرير برصد أراء الشباب والطلاب في أسعار سكن العزاب والاسعار الخيالية بسبب سيطرة العمالة الوافدة عليها .

حيث تفاجئ الطلاب الذي عادوا للدراسة في المدن الكبرى عقب انتهاء الإجازة الصيفية من أرتفاع أسعار الشقق كما أن الموظفين والأسر السعودية يعانون من ذات الأمر في مدينة الرياض .

وصرخ أحد الشباب إنه يدفع الإيجار 2100 ريال، بينما المسجل في العقد 1500 ريال، وأضاف آخر أن الإيجارات تبدأ من 1800 حتى 4000 ريال، وأكمل ثالث أن الرياض معروفة بارتفاع إيجار العقارات.

ومن جانه قال مراسل الإخبارية إن شقق العزاب متهالكة والأسعار خيالية بسبب استغلال مكاتب العقارات لحاجة الشباب إلى سكن سواء طلاب الجامعات أو الموظفين في الشركات، بخلاف سيطرة العمالة الوافدة على الشقق دون رقابة.