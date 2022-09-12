انت الان تتابع خبر لأول مرة في السعودية .. مركز تدريبي لتعليم النساء في هذا المجال الذكوري! (فيديو) والان مع التفاصيل

لأول مرة تدريب على قيادة الدراجات البخارية للنساء

رياض - احمد صلاح - تم الكشف عن النقاب عن أول ميدان تدريبي للنساء على قيادة الدراجات البخارية في المملكة العربية السعودية، وذلك داخل مدرسة الشرق لاجل تعليم قيادة المركبات، والتي تحتضنها جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام فما هي القصة؟.

يعد الحدث هذا تاريخيا في السعودية، حيث تم بث فيديو عبر قناة “الإخبارية”، أعلن فيه عن أول دفعة من النساء المشاركات في التدريب على قيادة الدراجات البخارية وعددهن 200 سيدة.

النساء يشعرن بالسعادة بقيادة الدراجات البخارية

عبرت بعض النساء السعوديات عن سعادتهن البالغة، كونهن من أوائل السيدات اللاتي خضن التدريب الأول لقيادة الدراجات، ومن ثم سوف يحصلن على رخصة قيادة دراجة بخارية معتمدة.

وقالت إحداهن: سعيدة لأنني من الدفعة الأولى التي تدربت وسوف تحصل على رخصة قيادة دراجة بخارية، وأشعر بسعادة كبيرة وبأن هناك طاقة كبيرة أخرجها في التدريب وتعود علي بتأثير إيجابي.

وقالت أخرى: عندما جئنا للتدريب لم نكن نعرف أي شيء، ولكن مع التدريب اليومي تطورنا بشكل كبير وأصبحنا مؤهلين لقيادة الدراجة البخارية بأمان.

ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى منح المرأة كل حقوقها، وأولها الحق الطبيعي في قيادة سيارة أو حتى دراجة بخارية.