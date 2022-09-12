انت الان تتابع خبر الداخلية السعودية تعلن عن حملة ترحيل كبيرة وإيقاف عمل المقيمين الذين يمارسون هذه المهن الشهيرة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية، التي تمت في مناطق المملكة كافة، من الفترة 1444/2/5 الموافق 2022/9/1 إلى 1444/2/11 الموافق 2022/9/7 اسفرت عن ضبط 15,568 مخالفاً، منهم 9331 مخالفاً لنظام الإقامة، و4226 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2011 مخالفاً لنظام العمل.

حيث ان إجمالي من تم ضبطهم عند محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية بلغ 260 شخصاً، 27% منهم يمنيو الجنسية، و65% إثيوبيو الجنسية، و8% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 20 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 46,064 وافداً مخالفاً، منهم 43,005 رجال، و3059 امرأة، في حين تمت إحالة 36,540 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2081 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9293 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية