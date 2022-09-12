نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في القدرة المعرفية 1444 بالخطوات عبر services.qiyas.sa وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في القدرة المعرفية 1444، القدرة المعرفية تعتبر القدرات والامكانيات التى يمتلكها الفرد وذلك لتقيم المواقف وفهم العلاقات والمعلومات ، تعتبر القدرة المعرفية من اهم الاختبارات التى تقم بها الملكة العربية السعودية وهى تكون من الاختبارات المهمه التى تقم على طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة المقبلين على دخول الجامعة، لذلك يتم البحث بشكل مكثف عن التسجيل في القدرة المعرفية 1444، والهدف الاساسى من هذا الاختبار هو قياس مهارات الفرد وقد اعلن على الصفحة الرسمية له فتح باب التسجيل عبر الرابط الالكتروني الرسمي، ويبدا اعتبارا من 12 يوم الاثنين سبتنمبر 2022 ميلاديا ويتم غلقة يوم السبت 12 اكتوبر 2022 ميلاديا.

التسجيل في القدرة المعرفية 1444

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للتمكن من التسجيل في القدرة المعرفية 1444 وهي:

الدخول على الصفحة الرسمية للمركز الوطنى للقياس .

. يتم ظهور جميع المعلومات من (فترة الاختبار، نوع الاختبار،اللغه ،الجنس ،فترة التسجيل، فترة الاختبار).

ادخل رقم السجل المدنى الخاص بك.

كتابة الباسورد.

الضغط على تسجيل الدخول.

ادخال رقم الاقامة داخل المملكة او خارجها ام مواطن بها.

الاطلاع على الشروط الخاصة بالمركز الوطنى.

الموافقة على الشروط.

الضغط على التالى.

تحديد المراكز.

تحديد اليوم الذى تقوم فيه الاختبار.

مراجعة البيانات والمعلومات الخاصة بك.

تقديم طلب الاختبار.

تسديد رسوم الا ختبار.

تاكيد حجز اداء الاختبار.

شروط التسجيل في القدرة المعرفية 1444

اليكم شروط التسجيل في القدرة المعرفية 1444:

ان يكون سعودى الجنسية.

اتباع جميع الاجراءت الاحترازية.

متابعة الصفحة الرسمية للمركز الوطنى لمتابعه المواعيد المعلنة للتسجيل.

ان يكون مقيم اقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

اتباع جميع الارشادات داخل قاعة الاختبار الخاصة بالمركز.

عدم احضار الة حاسبة اثناء الاختبار.

الالتزام بالزى السعودى الرسمى.

محتوى اختبار القدرة المعرفية:

القدرة الكمية: وهى قدرة معالجة المعلومات الكمية.

القدرة المكانية: وهى القدرة على تصوير الرسومات والاشكال والابعاد.

القدرة الالفظية: وهى القدرة على فهم معانى الكلمات والجمل.

تكلفة رسوم التسجيل في القدرة المعرفية 1444

اليكم تكلفة التسجيل في القدرة المعرفية 1444:

رسوم التسجيل اختبار فى القدرة المعرفيه للجامعين1444: 200 ريال سعودى.

رسوم التسجيل اختبار فى القدرة المعرفية للجامعين:250 ريال سعودى.

وعلى جميع الراغبين فى التسجيل فى القدرة المعرفية الدخول على الصفحة الرسمية لمركز الوطنى للقياس القدرة المعرفية ةالضغط على رابط التسجيل.