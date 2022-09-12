نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في منصة مدرستي عبر توكلنا ونظام نور madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة مدرستي، هذا ما يبحث عنه عديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، وكان هناك تزايد في عمليات البحث بعدما قامت وزارة التعليم العام بالإعلان عن موافقتها للدراسة من خلال التعليم عن بعد.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

يستطيع الطالب أن يقوم بالتسجيل في منصة مدرستي من خلال الخطوات الآتية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق توكلنا عبر الموقع الرسمي توكلنا.

عليك أن تقوم بتسجيل الدخول على التطبيق وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، الذي قمت بإنشائه على التطبيق.

اضغط على خانة حسابي المتواجدة في صفحة التطبيق.

اذهب على خانة بيانات حساب مدرستي.

عليك أن تقوم بتحديد الطالب أو التابع الذي يريد ولي الأمر أن يحدد اسمه وذلك في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على خانة إرسال الكلمة المرورية.

سيتم إرسال رسالة عبر هاتفك تحمل كلمة المرور التابعة أو بها الطالب الذي تم تحديده.

وبعد ذلك عليك أن تقوم بالتوجه إلى منصة مدرستي.

الذهاب إلى الجزء الأسفل الخاص بصفحة المنصة، وهنا يتوجب عليك أن تنقر على

تسجيل الدخول، وسوف تجدها ذات اللون الأخضر.

يتم اختيار الدخول من خلال حساب المايكروسوفت.

عليك أن تقوم بتسجيل الدخول وذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

التوجه إلى خانة التالي، وتتواجد بأسفل صفحة التسجيل.

قم بكتابة كلمة السر التي تم إيصالها من قبل تطبيق توكلنا على هاتفك.

سوف يحتاج الموقع إلى كتابة كلمة سر جديدة.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب ورقم الجوال.

وهكذا يستطيع الطالب أن يقوم بالدخول إلى منصة مدرستي بكل سهولة.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي عن طريق نور

يمكن لولي أمر الطالب الذي لديه حساب نور، أن يقوم بتسجيل الدخول على منصة مدرستي بشكل إلكتروني باتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى المنصة من خلال منصة مدرستي .

التوجه إلى خانة الدخول لولي الأمر وهو حساب نظام نور.

يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لحساب نور.

الضغط على خانة التسجيل الدخول.

وهكذا يتم تحويل ولي الأمر بشكل تلقائي للحوحة البيانات، وهنا بإمكانه أن يتابع الأيام المتعلقة بالحضور والغياب، بالإضافة إلى أداء أبناءه سواء كان في الدراسة أو الامتحانات وما شابه ذلك.

رابط منصة مدرستي

بحث مواطني دولة المملكة العربية السعودية على الرابط المخصص لمنصة مدرستي، وذلك من أجل أن يقوموا بالدخول إليها وتحديدًا في بداية العام الدراسي الجديد، من أجل أن يقوموا بمتابعة أبنائهم بداية من أول أسبوع، حيث تجد أن المعلمين يقوموا بكتابة الحضور والغياب منذ أول يوم.

فيديو توضيحي التسجيل في منصة مدرستي للطالب المستجد

وفي الختام نكون قد ذكرنا طريقة التسجيل في منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا الإلكتروني، كما يردنا الخطوات التي يمكن لولي الأمر أن يقوم باتباعها من أجل التسجيل على حساب نور في المملكة العربية السعودية.