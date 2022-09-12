طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي بالمملكة مع الخطوات

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عمر شويل - جدة طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي، يسعى الكثيرين في المملكة العربية السعودية عن كيفية وخطوات التقديم على المساعدة المالية من الديوان الملكي، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين قد اعلن في وقت سابق أن المواطن السعودي يمكنه التسجيل في الديوان الملكي والحصول على مساعده ماليه وأشياء اخرى من المساعدات المتنوعة، وهناك عدد من الشروط التي تقدم لكل من يرغب في تقديم طلب مساعدات ماليه من الديوان الملكي السعودي، وسوف نتعرف على كل هذه الشروط ونعرض أيضا الخطوات المتبعة في السطور القادمة.
طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي
الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية يقوم بتقديم خدمات كثيره للمواطنين السعوديين في مختلف المساعدات، حيث يقدم للمواطنين الأكثر احتياجا طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي وأيضا إعفاء من القروض الخاصة بالبنوك داخل الأراضي السعودية، طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي هو احد اهم المساعدات المالية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأسر السعودية، واليكم طريقة التقديم على المساعدة المالية من الديوان الملكي.
خطوات التقديم على طلب مساعده ماليه من الديوان الملكي
- أولا عليكم الدخول على رابط الديوان الملكي الرسمي.
- ثم بعد ذالك يتم الدخول على موقع الإمارة التابع لها ثم اختيار الخِدْمَات الإلكترونية.
- قم باختيار خدمة طلب مساعدة مالية.
- قم بكتابة كل البيانات المطلوبة.
- ثم إرفاق طلب المساعدة.
- قم بارفاق صورة الهوية الوطنية.
شروط الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي
- أولا لابد على مقدم طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي أن يكون سعودي الجنسية.
- كما يجب ألا يكون لديه أي أصول ذات قيمة.
- يجب أيضاً أن يكون من محدودي الدخل.
- لابد أن يكون مقيم دائما داخل المملكة السعودية.
طرق التواصل مع الديوان الملكي
- يمكن التواصل على الرَّقَم 8004000000 من داخل المملكة السُّعُودية.
- أو على الرَّقَم 920030003 من خارج المملكة السُّعُودية للسعوديين المقيمين بالخارج.
- يمكن أيضاً الاتصال بخدمة العملاء عن طريق تواصل معنا.
- أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]
- كما يمكن التواصل من خلال الفاكس 6654-434-11-0096
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