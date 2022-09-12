أجازة اليوم الوطني السعودي 1444 للقطاع العام والخاص ومتى الاحتفال به

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عمر شويل - جدة أجازة اليوم الوطني السعودي 1444، أصبح الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون عن أجازة اليوم الوطني السعودي للعام الحالي 1444، فالجميع في حالة تأهب واستعداد لذلك اليوم سواء كان من المواطنين السعوديين أو من المقيمين داخل المملكة، والاحتفال باليوم الوطني السعودي جاء تخليدًا لذكرى هامة وعظيمة عند السعوديين وهي ذكرى توحيد المملكة للمرة الأولى، وفيما يلي سوف نتعرف معكم على إجازة اليوم الوطني السعودي ومتى سوف يتم الاحتفال بها.

أجازة اليوم الوطني السعودي 1444

من المقرر أن يكون يوم الاحتفال باليوم الوطني السعودي أجازة رسمية داخل المملكة لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، أما إذا صادف يوم الاحتفال أجازة تلقائية مثل إجازة يوم الجمعة، فهنا سوف يتم منح اليوم التالي أجازة أيضًا.

وسوف تشمل أجازة اليوم الوطني السعودي كافة القطاعات المختلفة سواء للقطاع الخاص أو العام داخل المملكة، وذلك بمناسبة العيد السعودي لتوحيد المملكة رقم 92، كما سوف يتخذ هذا الاحتفال شعار خاص بالسعوديين وهو «هي لنا دار»، كما سوف تمنح الإجازة أيضًا للقطاع غير الربحي داخل المملكة مثل المستشفيات ولكن باستثناء أقسام الطوارئ، حتى يتم استقبال أي من الحالات العاجلة في يوم الاحتفال.

وكانت قد نصت المادة رقم 128 و127 من اللائحة الدستورية للقوانين داخل المملكة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح عطلة رسمية لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

متى موعد إجازة اليوم الوطني للسعودية 1444

تم اختيار موعد يوم 23 من شهر سبتمبر كل عام للاحتفال بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية كدولة واحدة، ولكن هذا العام سوف يوافق يوم الاحتفال يوم الجمعة الموافق 27 من صفر 1444 هـ، ولذلك سوف تكون الإجازة بدايةً من يوم الأربعاء الذي يوافق 21 سبتمبر، وسوف يتم منح يوم الخميس أجازة أيضًا، وسوف تستمر أيام الإجازة حتى السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 لكلًا من القطاع العام والخاص.

وسوف يحمل الاحتفال شعار «هي لنا دار» الكثير من الدلالات التي تثري حب الوطن في نفوس أبنائه، ولك يتبقى على الاحتفال سوى أيام قليلة تقريبًا 17 يوم تفصلنا عنه، حيث أنه جموع الناس داخل المملكة في انتظار هذا الاحتفال العظيم.