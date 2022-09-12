نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى ينزل تكافل الطلاب والطالبات ١٤٤٤ أعرف خطوات الاستعلام بواسطة رابط مؤسسة takaful.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى ينزل تكافل الطلاب والطالبات ١٤٤٤ حيث أعلنت مؤسسة تكافل السعودية عن منح الطلاب والطالبات دعم مالي يساعدهم على المصروفات الدراسية، وقد التساؤلات من قبل الطلاب حول موعد نزول التكافل و عن قيمة المبالغ المقدرة، ولكن لم تم المؤسسة حتى وقتنا الحالي بتحديد موعد للحصول على الدعم. يهمك التعرف على كم يأخذ الطالب من تكافل للعام 1444.

ولم تقم أيضا بتحديد مبلغ يقدم إلى الطلاب، حيث تختلف قيمة التَكافل من طالب إلى الآخر، فبعض الطَلاب يحصلون على ٥٠٠ ريال سعودي، والبعض يحصل على ٨٠٠ ريال سعودي، ويتم احتساب قيمة الدعم وفقا للمرحلة الدراسية الخاصة بالطالب.

متى ينزل تكافل الطلاب والطالبات ١٤٤٤

تعمل المملكة بشكل دائم بهدف توفير الدعم إلى كافة مواطنيها، ويعتبر التعليم من أهم المجالات التي تسعى على تطويرها، لذلك يتم تقديم دعم مالي بشكل سنوي إلى الطلاب والطالبات ذوي الدخل المحدود من قبل مؤسسة تكافل، وذلك بهدف مساعدتهم في تخفيف أعباء المصروفات الخاصة بالدراسة، حتى يتمكنوا من تعدي الصعاب و مواصلة التعليم وعدم تركهم له.

خطوات الاستعلام عن تكافل الطلاب

نتيجة لما سبق ذكره فان المؤسسة لم تعلن بشكل رسمي عن موعد نزول التكافل، ولكن أكدت المؤسسة أن جميع الطلاب تتمكن من الاستعلام عن الدعم، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الخاص بمؤسسة تكافل.

إدخال الرقم الوطني الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر تسجيل الدخول. وفي حال كان الطالب من ضمن المقيمين يتم إدخال رقم الإقامة.

النقر على زر الإرسال، وسوف يتم إظهار جميع التفاصيل المتعلقة بالمكافأة من حيث الموعد وقيمة المبلغ المقدم.

من المعتاد أن يتم صرف التكافل خلال الأسبوع الثاني من الدراسة. ولكن تم تحديد هذا الأسبوع كموعد للاختبار التمهيدي، لذلك من المتوقع أن يتم صرفه خلال الأسبوع الثالث من الدراسة.

شروط التسجيل في برنامج تكافل