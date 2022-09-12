نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444 عبر موقع الوزارة الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارتفعت معدلات البحث في الاونة الاخيرة عن رابط وخطوات التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444عبر موقع وزارة الاتصالات الرسمي، وذلك حيث تقدم وزارة الاتصالات العديد من الخدمات والعديد من الدورات الهامة والمفيدة وتعتبر هي البوابة الرقمية لاجتياز الاشخاص الي عالم الرقمنة، حيث تقوم وزارة الاتصالات بتقديم دورة تدريبية لمساعدة الناس علي التاهيل للعمل في تخصص تكنولوجا الاتصالات والمعلومات، وتقوم بذلك بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية لمساعدة المتقدمين للدورة علي اكتساب الخبرات والمهارات الاساسية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم في الفقرات التالية رابط وخطوات التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444 بكل سهولة ويسر.

التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444

تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم العديد من الدورات التدريبية للتأهيل في العديد من المجالات التكنولوجية المختلفة، ومن ضمن هذه المبادرات هي بوابة مهارات لمستقبل للتدريب، وتقوم البوابة بتقديم سلسلة من الدورات التدريبية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والرقمنة، بهدف تأهيل فئات متخصصة في هذا المجال عن طريق جعلهم يكتسبون الخبرات والمهارات الاساسية التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال وذلك بالتعاون مع العديد من شركاء التدريب المحليين والدوليين المتخصصين في محالات التكنولوجيا والرقمنة، ويمكنكم التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول الي موقع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الرسمي .

. قم باختيار خانة التسجيل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 1444.

بادر بادخال البيانات المطلوبة منك في خاناتها.

تأكد من بياناتك ثم قم بالضغط على زر الاستعلام.

وظائف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب وظائف جديد، حيث تم الاعلان عبر موقعهم الرسمي عن فتح باب التسجيل في 16 دورة تخصصية مجانية لكافة الراغبين في المجتمع من جميع الفئات، مع شهادات وظيفية معتمدة ودعم للحصول علي وظيفة بالتعاون مع شركائها الدوليين والمحليين، ومن ضمن التخصصات المعلن عنها ” تصميم وادارة حلول الشبكات، ممارس منهجية Agil معتمد، مدافع الشبكة المعتمد، الجافا سكريبت” والعديد من التخصصات الاخري التي يمكنكم الاستعلام عنها عبر موقع الوزارة الرسمي.