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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة بشركة باب رزق جميل للرجال والنساء.. براتب يصل إلى 8000 ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعلن شركة باب رزق جميل من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء، في الرياض ووادي الدواسر وجدة، براتب يصل إلى 8000 ريال سعودي.
حيث تعمل شركة باب رزق على تقديم مبادرات توظيفية وتدريب للشباب من الجنسين، بهدف إتاحة الفرص المناسبة للباحثين عن عمل، وقد أعلنت شركة باب رزق على أن التقديم للوظائف متاح حتى الاكتفاء من الأعداد المطلوبة، ونقدم الآن عبر موقع ثقفنى الوظائف والاشتراطات المطلوبة ورابط التقديم للوظائف.
الوظائف المطلوبة
- مدير فرع، للعمل في وادي الدواسر، ويشترط مؤهل مناسب، وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل. وذلك للعمل على إدارة الفرع والإشراف على مختلف الأقسام، براتب يصل إلى 7000 ريال سعودي، بالإضافة إلى إجازات سنوية وتأمينات اجتماعية وتأمينات طبية.
- منسقة فعاليات، العمل بالرياض، ويشترط أن تكون حاصلة على درجة الدبلوم. وخبرة في مجال العمل، وذلك للعمل على إدارة فعاليات الشركة المختلفة، بالإضافة إلى إدارة المناسبات العامة والتعامل معها ومع الجهات الرسمية لإدارة المهرجانات. براتب يصل إلى 8000 ريال
- سائق/سائقة سيارات VIP، للرجال والنساء، للعمل بالرياض، ويشترط إجادة التحدث باللغة الإنجليزية. وخبرة في قيادة السيارات VIP. وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب يصل إلى 300 ريال سعودي في اليوم.
- مشرف توصيل وتركيب، للعمل بجدة، ويشترط أن يكون حاصل على الدبلوم. وخبرة لا تقل عن سنة في مجال العمل. وأن لا يزيد السن عن 34 سنة، براتب يصل إلى 6000 ريال سعودي، وتأمينات اجتماعية وطبية وإجازات سنوية.
الاشتراطات المطلوبة
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدث وكتابة.
- إجادة استخدام برامج الأوفيس والحاسب الآلي.
رابط التقديم وظائف شركة باب رزق جميل
فقد أعلنت شركة باب رزق على أن التقديم متاح بدا من 15 صفر 1444هـ، الموافق 11/9/2022، ومستمر حتى الاكتفاء من الأعداد المطلوبة، وللتقديم على الوظائف المعلنة بشركة باب رزق من خلال هذا الرابط “ اضغط من هنا ” كما يمكنك الاطلاع على كافة الاشتراطات المطلوبة والمؤهلات والخبرات حسب كل وظيفة من خلال نفس الرابط.
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