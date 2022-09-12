نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل sbis hrsd رابط التسجيل في الضمان المطور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل sbis هي المنصة المختصة باستقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور واستعلام عن حالة الطلب، فهي من أهم المواقع التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي من قبل راغبي الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1444، وذلك بعد الإعلان عن بدء سريان نظام الضمان المطور بآلياته الجديدة من جانب الموارد البشرية.

وقد تم إنشاء بوابة مستقلة للضمان الاجتماعي فقط بعد أن تم نقل جميع خدمات الضمان إليها، حيث يتاح من خلالها إمكانية تسجيل جديد في الضمان المطور أو استعلام حالة الأهلية لمن أكمل بيانات الملف الموحد ومرت المدة الزمنية المقررة لدراسة الطلب، وقد أوضحت الوزارة طريقة حساب الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق للمتزوجة وآلية التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد للتيسير على المستخدمين عند استخدام بوابة المستفيدين.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل جديد 1444

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية لاستقبال طلبات التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء، وأوضحت بأنها تستهدف بهذا البرنامج كافة الأسر والأفراد الأشد احتياجاً للدعم المالي أو النقدي لمساعدتهم وتمكينهم لتحسين الحالة المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم.

وبناءً على الآلية التي تم تطويرها من قبل الجهة المختصة، فقد تم بناء الاستحقاق في الضمان الاجتماعي على خصائص لم تكن موجودة في الضمان الاجتماعي القديم، وبذلك اختلف الضمان المطور عن سابقه في العديد من الأمور مثل عدم الاعتداد بالحالة الاجتماعية، فلم يعد ينظر للأرملة أو المطلقة على أنها مستحقة للمعاش بشكل قاطع، وإنما يتم دراسة أهليتها لمعرفة هل هي مؤهلة للحصول على المعاش أم لا.

وقد فرق النظام الجديد بين المطلقة التي لديها ابن أو أكثر والتي ليس لديها أبناء، وما يسرى على المطلقة يسري على الأرملة، كما أصبح البرنامج لا ينظر إلى سن المتقدم الذي على أساسه يتوجب صرف المعاش وفقاً للآلية القديمة، وإنما ينظر النظام الجديد للأفراد المقيمين في ذات المسكن على أنهم أسرة واحدة تستحق معاشاً واحداً بعد دراسة استحقاقها.

وقد أكدت الوزارة على ضرورة تحري الدقة عند تعبئة المعلومات لأنه سيتم استبعاد أي طلب يوجد به اختلاف في البيانات المسجلة، كما سيتم دراسة الأهلية والاستحقاق بناءً على البيانات المدخلة في حسابه على منصة الضمان الاجتماعي المطور، فمن خلال منصة الدعم والإعانات يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور بشكل مباشر ويسير، كل ما عليك فقط هو تعبئة كافة البيانات بالملف الموحد بصورة صحيحة، ويمكن الحصول على رابط التقديم على الضمان من خلال التالي:

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل جديد (sbis.hrsd.gov.sa).

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1444

الضمان الاجتماعي الجديد هو نظام يستهدف كافة الفئات المجتمعية الأشد حاجة للدعم النقدي دون النظر إلى جنس المتقدم أو حالته الاجتماعية، ولكن ينظر فقط إلى مدى انطباق شروط الاستحقاق على المتقدم، حيث تم تعديل النظام ليشمل العديد من الفئات على عكس النظام السابق، والهدف من ذلك هو تمكين المستحق من الوصول للاستقلال المالي.

والتحول من شخص يحتاج للدعم المالي إلى شخص منتج عن طريق التأهيل والتدريب، كما يهدف إلى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمستحقين، وبعد تقديم الطلب يتم دراسة حالة المتقدم ليصدر بعد ذلك قراراً بالقبول أو الرفض المسبب، وفي حال القبول يتم تصنيف المقبولين بالقدرة على التأهيل من عدمه إلى ثلاث فئات وهم:

مستحق ليس قابلاً للتأهيل مثل أصحاب الإعاقات وكبار السن.

المستحق القابل للتأهيل مثل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها.

مستحق يقدر على أداء العمل.

موارد الضمان الاجتماعي

أوضحت الموارد البشرية مصادر الأموال المخصصة للدعم التي تُقدم للمستحقين المؤهلين ممن صدر لهم قرار الأهلية والاستحقاق عن طريق منصة الضمان الاجتماعي، حيث يتم جمع أموال الضمان الاجتماعي من أموال الزكاة والإعانات المعتمدة من الخزينة العامة للدولة.

وما يُقدم من صدقات أو زكوات وعائدات أوقاف وتبرعات وهبات، ليتم توزيعها على المستحقين النهائيين بعد تعبئة الطلب وقبوله عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول، لذا يجب الحرص من جانب المتقدمين على إدخال بيانات صحيحة، والإفصاح عن كامل الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة حتى لا يتم الحصول على أموال الزكاة بدون وجه حق.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

لكي يتمكن المتقدم من استخدام منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول لتقديم طلب جديد، يجب أولاً أن يقوم بإنشاء حساباً خاصاً لمستخدم جديد على بوابة المستفيدين الإلكترونية، ولإنشاء المستخدم الجديد فأنت بحاجة إلى رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال، ثم إنشاء كلمة مرور وفق الاشتراطات الموضحة.

ثم تعبئة الحقول بنجاح بعد النقر على “تسجيل جديد” من الصفحة الرئيسية لمنصة الدعم، وسوف يقوم النظام بتطابق البيانات المُدخلة، وفي حال التطابق، سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تتضمن رمز التوثيق الذي يتم كتابته لتفعيل الجوال بالبرنامج، ومن واجهة البرنامج يتم النقر على الملف الموحد، ثم تعبئة بيانات المتقدم الشخصية بشكل كامل.

ثم الإجابة على الثلاث أسئلة الموجودة أسفل الصفحة، حيث يُسأل المتقدم عن حالته الاجتماعية وهل هو من ذوي الإعاقة أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي أم لا، ثم تعبئة بيانات الحساب البنكي أو الآيبان وتأكيده، وهنا يجب على المتقدم التأكد من صحة رقم الحساب البنكي المسجل في الملف الموحد.

وبعد الانتهاء قم بالنقر على حفظ البيانات المسجلة، وسيتم الانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة بيانات السكن، ثم الدخل والتعليم والعمالة والترخيص والممتلكات والتابعين، وأخيراً تأكيد المعلومات، ويمكن متابعة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال الفيديو التالي:

وبذلك نكون قد عرضنا كيفية تسجيل ضمان اجتماعي جديد من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل الدخول، ومن يرغب الآن في معرفة شروط الضمان الاجتماعي المطور للتأكد من أهلية الاستحقاق من عدمه، أو الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني وتقديم استفسار أو شكوى، والإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل فيمكن ذلك من خلال ثقفني.

منصة دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444

بعد اتباع الخطوات السابق ذكرها على منصة الدعم، يتم تعبئة رقم الهوية وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول، وسيتم التحويل لصفحة البرنامج الرئيسية التي يمكن من خلالها تعبئة الملف الملف الموحد عن طريق النقر عليه بالقائمة العلوية لكي تتمكن من تعبئة بيانات المُتقدم الشخصية والسكن والدخل والتعليم والعمالة وغيرهم.

حيث تتضمن المعلومات الشخصية التي يجب تعبئتها على بيانات ثابتة مثل الاسم والهوية وتاريخ الميلاد، ومسترجعة مثل معلوماتك من الأنظمة الحكومية التي يجب مراجعتها والتعديل عليها في حال وجود اختلاف، وجديدة وهي التي عليك إضافتها لإكمال الملف، كما يجب الإجابة على الأسئلة بالأسفل وهم (الحالة الاجتماعية – ذو احتياجات خاصة – مستفيد الضمان)، ثم تعبئة رقم الحساب المصرفي أو الآيبان، والنقر على حفظ البيانات.

ويجب التابع البالغ 18 عاماً فأكثر من العمر أن يقوم بقبول الإضافة وإكمال البيانات المطلوبة بعد التأكد من صحتها لاكتمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، حيث يرسل إليه رسالة تتضمن ضرورة قبول الارتباط كتابع وتعبئة البيانات المطلوبة، أما في حال تأخر وصول رمز التحقق وانتهاء الوقت، فيجب الانتظار قليلاً، فلا تطلب رمز جديد وانتظر حتى وصول الرمز برسالة نصية.