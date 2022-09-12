نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم حساب المواطن.. بدء إيداع الدفعة 58 من حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية عن رقم حساب المواطن للاستعلام عن قيمة الدعم الخاص بهذا الشهر، يذكر ان برنامج حساب المواطن أعلنت عبر منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء صرف دعم رقم حساب المواطن الدفعة 58 بعدما تأخر الدفع يوم بسبب وجود عطلة رسمية، وخلال الساعات المقبلة سوف يصل الدعم الي حسابات جميع المستفيدين.

الدفعة 58 من حساب المواطن

يترقب الالاف من المستفيدين بالمملكة العربية السعودية بشكل شهري موعد إيداع الدفعة الجديدة ومعرفة الموعد بالتحديد فقد يوافق يوم الصرف عطلة رسمية وبالتالي يتم تأخير صرف الدفعة يوم أو تقديمها وبحد أقصي سيكون مبلغ الدعم متواجد اليوم الأحد في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين، ويمكنك الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بشكل الكتروني من خلال أتباع الخطوات التالية:

أولا نقوم بالدخول الي بوابة حساب المواطن عبر متصفح الويب.

بعد ذلك نقوم بالنقر علي خيار تسجيل الدخول وكتابة البيانات والدخول الي حسابك علي الموقع.

نقوم بالضغط علي خيار الاستعلام عن الأهلية وسوف تظهر لك النتائج بانك مؤهل بالفعل أو غير مؤهل.

الاعتراض على أهلية حساب المواطن

يمكنك تقديم اعتراض الحالات غير المؤهلة وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي موقع حساب المواطن.

ستجد في الصفحة الرئيسية كلمة الأهلية قم بالضغط عليها.

بعد ذلك قم بكتابة رقم تعريف المستلم وكلمة السر.

ستجد حالة الرفض او القبول اذا كان رفض قم بالضغط علي زر معرفة سبب الرفض.

ستجد أسباب الرفض بعد ذلك قم بتعديل البيانات الخاطئ وإعادة رفعها مرة اخري وتقديم طلب.

رقم حساب المواطن

اعلن حساب المواطن عبر حسابة الرسمي علي تويتر عن وجود رقم موحد يمكن للمستفيد من خلال الاتصال علية والاستعلام عن الدفعة الجديدة أو أي شيء اخر متعلق بالدفعات والرقم هو 19912 ويعمل الرقم علي مدار اليوم لاستقبال جميع الشكاوي والاستفسارات التي يحتاجها المواطنون بخصوص حساب المواطن.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم رقم حساب المواطن وطريقة تسجيل اعتراض علي أهلية حساب المواطن بشكل الكتروني.