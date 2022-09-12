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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط جوال آيفون 12 نظام تابي.. وأهم مواصفات IPhone 12 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقسيط أيفون 12 من تابي، للمواطنين السعوديين الذين يمتلكون هوية سعودية استخدام نظام تابي عند شراء الأجهزة والمنتجات الخاصة بهم مثل الجوالات إذ أنه نظام يسمح للشخص أن يحصل على المنتج بالتقسيط المريح بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمانية، ومؤخرًا بحث العديد من الأشخاص عن الحصول على هاتف آيفون 12 بالتقسيط وهو ما يوفره أيضًا نظام تابي لأي طرز من طرازات هواتف آيفون 12 وفق بعض النقاط الهامة للحصول على الهاتف بالتقسيط.
مواصفات هاتف IPhone 12
مواصفات آيفون 12 تجعل الجميع يحلمون بامتلاك هذا الهاتف فهو ذو مزايا وخصائص خرافية بالإضافة إلى سعره المقبول نوعًا ما إلى فئة كبيرة من الأشخاص حيث تتمثل أهم المواصفات بالهاتف في:
- يعمل بثلاث كاميرات ممتازة كل منها يعمل بشكل مختلف فهناك الواسعة والواسعة للغاية وهناك التي تقرب المسافات بدقة لتوضيح أدق التفاصيل.
- تصميم الشاشة جذاب فهي ذات حواف دائرية تعطي منحنيات رائعة الجمال.
- معالج هاتف آيفون 12 من النوع القوي فهو نوع سداسي يعرف بإسم Apple A14 Bionic.
- شبكة الهاتف قوية وسريعة حسب سرعة الهاتف.
نظام تابي بالسعودية
أحد الأنظمة الحديثة التي أطلقت في السعودية والتي تسمح لأي مواطن سعودي بشرط أن يمتلك الهوية السعودية أن يقدم على شراء أي جهاز أو منتج بنظام التقسيط المريح إذ أنه لا يتطلب وجود أي بطاقة ائتمانية ولا يتطلب أي شروط كثيرة، بالإضافة إلى عدم وجود أي فوائد أو إضافات على سعر الجهاز المختار حيث يكون السعر في التقسيط هو السعر في الكاش، ويمكن أن يعمل أما بالسحب الآلي أو البطاقات الائتمانية حسب رغبة العميل.
تقسيط أيفون 12 من تابي
عند استخدام نظام تابي في الحصول على منتج بالتقسيط مثل هاتف آيفون بأي نسخة من نسخه، يتم فقط التوجه إلى رابط النظام ثم البحث عن المنتج وهو آيفون 12 ثم الانتقال إلى تحديد طريقة الدفع لتظهر بعد ذلك عدة أنظمة للأقساط الشهرية يختر منها العميل ما يتناسب معه، وبعدها يتم إرسال إشعار كل شهر قبل موعد القسط لتذكير العميل ليقوم بالدفع فقط من خلال إما البطاقة الائتمانية أو أجهزة السحب الآلي كما ذكرنا.
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