نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقسيط من بنك الرياض بالسعودية على الهواتف الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الجوالات مع بنك الرياض، هناك العديد من المتاجر والشركات الإلكترونية في السعودية التي تقوم بالتعاون مع بنك الرياض من أجل إتاحة خدمة التقسيط للعملاء على عدد من المنتجات والأجهزة مثل الجوالات التي يحتاج إليها المواطن باستمرار من أجل مواكبة الأوضاع والتطورات الحالية ونظرًا لأن سعر الجوال قد يكون مرتفع بعض الشيء على معظم الأشخاص ويحتاج إلى مبلغ كبير لامتلاكه فإن المعظم يتجه إلى خدمة التقسيط لأنها تقلل من قيمة المبلغ المطلوب سداده ويقسم على فترات حسب سعر الهاتف الكلي، إليكم تفاصيل تقسيط الجوالات مع بنك الرياض فيما يلي.

تقسيط الجوالات مع بنك الرياض

يتعاون بنك الرياض مع معظم الشركات الإلكترونية بالمملكة مثل شركة الاتصالات السعودية ويوفر شروط معينة من أجل العملاء لاستخدام خدمة التقسيط، وحاليًا يقدم البنك عرض مميز للراغبين في امتلاك آيفون 13 برو ماكس وهي خدمة التقسيط على مدار سنة كاملة بدون رسوم أو فوائد حيث يتبع القسط الشريعة الإسلامية ولكن تضاف فقط حوالي خمسين ريال هي رسوم إتمام العملية من خلال الدفع الآجل، وينتهي العرض في العام القادم بشهر مايو بالتحديد ولكن لكي يتمكن العميل من الحصول على آيفون 13 برو ماكس يجب أن تتواجد به شروط البنك لخدمة التقسيط أولًا.

شروط تقسيط أيفون 13 برو ماكس من بنك الرياض

الشروط المطلوبة من كلا الطرفين بنك الرياض وشركة STC لامتلاك آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط أو غيره من الهواتف هي:

أقل قيمة للهاتف المطلوب تقسيطه هي ألف ريال. سداد قيمة عملية الشراء وهي خمسين ريال. عملية الشراء تتم من إحدى بطاقات البنك الائتمانية. عمر العميل المتقدم للطلب لا يقل عن ثمانية عشر سنة. يختر العميل مدة السداد من ثلاثة أشهر أو سنة أشهر أو اثنا عشر شهرًا. غير مسموح لمستخدمي البطاقات مسبقة الدفع.

كيفية تقسيط أيفون 13 برو ماكس من بنك الرياض

يتم شراء الهاتف بالتقسيط من خلال شركة الاتصالات السعودية بالتعاون مع بنك الرياض والاستفادة مع الخدمة بدون أي فوائد أو رسوم باتباع الخطوات التالية: