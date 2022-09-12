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عمر شويل - جدة فاعليات الاحتفال باليوم الوطني للسعودية في الذكرى الـ 92 .. ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الفاعليات التي تقام في الذكرى السنوية لليوم الوطني السعودي في الذكرى الـ 92 على التوالي والتي تمت في 1932 وذلك على يد الملك عبد العزيز آل سعودي وهذا اليوم يشهد احتفالات واسعة داخل المملكة العربية السعودية وعروض وأنشطة تجول شوارع المملكة ونوضح لكم كل ما يخص هذه الاحتفالات وأماكنها في اهذا المقال والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز آل سعود قد أصدر مرسوم ملكي في 1932 من أجل أن يوحد البلاد ويطلق عليها اسمها الحالي بدلًا من مسماها القديم مملكة نجد والحجاز بعدما كانت متفرقة وفي 2005 أعلن الملك عبد الله بن عبد العزيز عن هذا اليوم يومًا وطنيًا وإجازة رسمية لكافة العاملين بالمملكة العربية السعودية.

فاعليات الاحتفال باليوم الوطني للسعودية

ووفقًا للاحتفالات التي تم الإعلان عنها فمن المترقب قيام احتفالات واسعة بمجموعة كبيرة من المواطنين في أماكن.

كثيرة واحتفالات التراث والأوطان وغيرها من العروض وتبدأ بالأمسيات الليلية بتكريم عدد من الأفراد .

والأشخاص المشهورة والتي تركت بصمة في عملها وكذلك التزيين الخاص بالشوارع وكذلك المدن من قبل البلدية.

في كافة المناطق وعروض نارية هائلة وكذلك تخفيضات لأصحاب المتاجر والمحال التجارية بجانب المهرجانات.

التراثية التي تعرض تراث وإرث المملكة وكذلك عروض نارية وضوئية في سماء السعودية ترسم السعادة.

على وجوه الجميع بجانب الاستعراضات الحربية للجيش والطائرات وأنشطة أخرى فنية.

ومهرجانات من خارج المملكة بجانب الحفلات التي تخص المشاهير والمطربين والممثلين فمثلًا رابح صقر.

ييحي حفل الأحساء في 23 سبتمبر ومحمد عبده في أبها 24 سبتمبر بينما ماجد المهندس بالقصيم 22 سبتمبر.

وقد أقرت بوابة الثقافة الخاصة بالعمال في المملكة العربية السعودية الحق الخاص بالعمال في الإجازة الكاملة.

والمدفوعة في التاريخ المخصص لليوم الوطني السعودي وذلك في أول يوم وهذا بتقويم أم القرى .

وإن كان مصادفًا لراحة أسبوعية يعوض هذا العمل عن هذه الإجازة بيوم يسبقه أو يتبعه .

ولذا فقد حددت الحكومة أن الموعد الرسمي الخاص بإجازة اليوم الوطني السعودي يوافق تاريخ 22 سبتمبر 2022.