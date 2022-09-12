نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاحتفال باليوم الوطني السعودي لـ 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن على موعد عظيم سوف يقيم في المملكة العربية السعودية، بالاحتفال بالعيد الوطني السعودي ، حيث أن يعتبر من أهم الأعياد الوطنية الهامة في السعودية، وتكمن أهميته أنه يعيد ذاكرة اليوم الذي وضع فيه حدود المملكة، وأصبحت تحت نظام حاكم واحد، وتحتفل المملكة في شهر سبتمبر من كل عام لفعاليات واحتفالات قوية وضخمة باليوم الوطني السعودي، ولذلك سوف نعرض لحضراتكم من خلال موقع ثقفني اشعار اليوم الوطني السعودي .

وبناءا على ذلك أعلنت وزارة التنمية البشريه والتنميه الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي، الذي يوافق يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022م، ولها الحق في تقديم أو تأخير يوم إذا كان إجازة اليوم الوطني السعودي إذا صادف يوم عطلة رسمية .

ووفقا لما أعلنته وزارة الموارد البشرية بالمملكة بخصوص اجازة اليوم الوطني السعودي، سوف يبدأ الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022م حتى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022م، وبذلك أصبحت الإجازة 4 ايام لأن يوم الجمعه والسبت عطله رسمية فأصبحت الاحتفالية ممتدة حتى يوم السبت، ونزول الموظفين إلى أعمالهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022م .

ومن الجدير بالذكر أن موقف الطلاب من إجازة اليوم الوطني السعودي، ولذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة عن اجازه 4 ايام متتالية بمناسبة عيد اليوم الوطني السعودي، والذي يوافق يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022م حتى يوم السبت 24 سبتمبر 2022م والعودة ابتداء يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022م.

أما بالنسبة لموقف القطاع الخاص والغير الربحي من إجازة اليوم الوطني السعودي، سوف يأخذوا تعويض عن الايام الاجازة إذا دخلت في العطله الرسميه وذلك وفقا لنص القانون .

والإعلان عن موقف البنوك من إجازة اليوم الوطني السعودي، تبدأ الإجازة من يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022 م وحتى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022م وبذلك تكون إجازاتهم ثلاثة أيام متتالية.

كيفية الاحتفال باليوم الوطني السعودي لـ 2022:

أطلق مجلس إدارة هيئة الترفيه، فكرة الهوية لهذا العام 2022م حتى يتناسب مع مشاريع المملكة العربية السعودية لعام 2030م، ويعتبر ما يميز احتفال اليوم الوطني السعودي 2022م أنه يجمع بين شعار اللفظي وشعار الفني حتي يعزز الانتماء والوحدة بينهم وأطلق عليها شعار (لنا دار ).

أعلنت وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية مع الهيئة السعودية للسياحة، عن إطلاق جائزة التميز الإعلامي للعيد الوطني السعودي بنسختها الثالثة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للسياحة، وسوف يتم استقبال المشاركات من اليوم 20 سبتمبر 2022م.