نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هاتفك واطلب تمويل إمكان الراجحي الميسر 50 ألف ريال الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مصرف الراجحي من أهم عمليات البحث بشكل تدريجي من قبل السعوديين في الآونة الأخيرة، وارتبط مصرف الراجحي بالعديد من الشركات والمؤسسات لتضمن المشروعات القائمة وتحقيق رؤية المملكة وفقاً للخطة الاستراتيجية، طلب تمويل امكان من مصرف الراجحي حيث يفضل الكثير من عملاء الراجحي طلب تمويل امكان الميسر لما له من شروط ميسرة للغاية ومزايا عديدة وسوف نوضح بداخل المقال شروط طلب تمويل امكان والاوراق والمتطلبات المطلوبة للموافقة على طلب التمويل وكيفية التقديم على التمويل، حيث تعتبر منصة إمكان الراجحي إحدى أشهر الأنظمة التمويلية نظراً لكونه يعمل على دعم المنتجات التمويلية بشكل سهل وسريع، بالإضافة إلى توفير الكثير من القروض التمويلية المختلفة مثل القرض الميسر والإضافي لكافة العملاء الذين قاموا بتحويل رواتبهم عن طريق مصرف الراجحي . شروط طلب تمويل إمكان الراجحي الميسر: جنسية الشخص المتقدم سعودية لا غير.

يمكن الاستفادة من التمويل الفئات المستحقة التبعة لكل من أفراد القطاع المدني مثل المتقاعدين أو القطاع شبه الحكومي أو القطاع الخاص.

الدخل الشهري للشخص المتقدم بحد أدني 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

ضرورة امتلاك سجل ائتماني

امتلاك حساب تجاري نشط لدى المتقدم في مصرف الراجحي.

إمكانية الحصول على قيمة التمويل بحد أقصى 50 ألف ريال سعودي ولا يتجاوز ذلك.

عدم وجود كفيل. الأوراق والمتطلبات للحصول على تمويل إمكان الراجحي الميسر: مطلوب التعرف على الراتب الشهري.

مطلوب تقديم شهادة راتب عبر موقع تأمين خاص بالقطاع الخاص.

مطلوب إرفاق صورة طبق الأصل من صورة بطاقة الهوية الوطنية.

ويشترط للعاملين في القطاع الخاص تقديم خطاب تعريف بالأجور والمعاشات عن طريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

مطلوب تقديم كشف حساب عن آخر 3 شهور من خلال المنصة الإلكترونية، أو عن طريق بنك موجه إلى الشخص المحول للأجور.

مطلوب تقديم خطاب تحديد مبلغ المعاش عبر وكالة التقاعد الحكومية فيما يخص موظفي القطاع العام. خطوات تقديم طلب تمويل إمكان الراجحي: ادخل على رابط الموقع الرسمي لمنصة إمكان الراجحي للتمويل .

ثم عليك بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

اختيار أيقونة تمويل الميسر

الضغط على أيقونة «سجل الآن».

ضرورة كتابة البيانات المطلوبة والخاصة بالطرفين أثناء عملية التقديم

ثم عليك باكمال باقي الإجراءات اللازمة من أجل إتمام عملية تسجيل بنجاح.

وبعد استكمال باقى الاجراءات والموافقة على الشروط وطلب وتحديد المبلغ المطلوب وتحديد عدد اقساطه ارسل الطلب وانتظر مراجعة الطلب والبيانات ثم الموافقة على التمويل.

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