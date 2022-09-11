نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوات اللازمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن برنامج تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين المستفيدين لكي يتم تساعدهم في دخلهم الشهري، ولذلك وأطلقت عليه (برنامج الضمان الاجتماعي المطور) حيث يهدف برنامج الضمان الاجتماعي إلى تقديم العون والمساعدة الى الأسر محدودة الدخل ، ومن خلال موقع ثقفنى سوف نعرض لحضراتكم كيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي، ونقوم بعرض الشروط اللازمة لمستحقي الضمان الاجتماعي، حبق أن نقوم بتوضيح جدول رواتب الضمان الاجتماعي المطور.

العربية السعودية برامج الضمان الاجتماعي، ويمكن تسجيل الدخول من خلال المنصة الإلكترونية للمواطنين السعوديين، إذا توافرت في المتقدمين الشروط التي وضعتها الوزارة، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يختلف الرواتب الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور من شخص لآخر، وهذا على حسب الأهلية والاستحقاق الخاصة لكل أسرة.

طريقة تسجيل الدخول لبرنامج الضمان الاجتماعي :

يجب الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة. ثم إدخال جميع البيانات الخاصة بالمتقدم ،وهي عبارة عن إدخال رقم البطاقة الشخصية وكلمة السر، والتأكد من صحتها. ثم يقوم البرنامج بالتأكد من كافة المعلومات التي أدخلتها وكتابتها مره ثانيه . ثم يجب الضغط على زر الدخول.

شروط الضمان الاجتماعي بالسعودية للمستحقين :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يستثني من ذلك المرأة غير سعوديه ومتزوجه من سعودي الجنسيه، ولأرملة و المطلقة غير سعوديين ولها أبناء سعوديين، وأبناء الأرملة و أبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام ،والأرامل من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم بطاقات تنقل . أن يكون دخل المتقدم عن الحد الأدنى للمعاش 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة ،550 ريال سعودي لكل فرد في الأسرة . أن يلتزم المتقدم بتقديم الخدمات الصحيه والتعليميه للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة. يجب أن يكون المتقدم أن لا يمتلك أصول ذات قيمة عالية . يجب أن لا يتواجد يقيم المتقدم في أحد الدور والمراكز الإيوائية التابعة للدولة .

جدول رواتب الضمان الاجتماعي المطور :

سوف تحصل الأسرة التي تعول شخص واحد على الدعم 1000 ريال سعودي، بشرط على ذلك أن ألا يتجاوز دخل الأسرة 2000 ريال سعودي . أما بالنسبة للأسرة التي تعول شخصين تحصل على الدعم 1285 ريال سعودي، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 2570 ريال سعودي. أما بالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على الدعم 1570 ريال سعودي، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة 3140 ريال سعودي. الأسرة التي تعول أربعة أفراد تحصل على الدعم 1855 ريال سعودي، بشرط ألا يتجاوز الدخل الأسرة 3710 ريال سعودي. الأسرة التي تتكون من خمسة أفراد تحصل على الدعم 2140 ريال سعودي، ويكون الدخل بحد أقصى 4280 ريال سعودي. الأسرة التي تتكون من ستة أفراد تحصل علي 2420 ريال سعودي، بشرط ألا يتجاوز الدخل 4840 ريال سعودي. الأسرة المكونة من سبعة أفراد تحصل على الدعم 2710 ريال سعودي، بشرط ألا يتجاوز الدخل 5420 ريال سعودي. الأسرة المكونة من ثمانية أفراد تحصل على الدعم 3000 ريال سعودي، لا يتجاوز بحد أقصى عن 6000 ريال سعودي.

إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي المطور :

أكد خادم الشريفين عن إصدار قرار تعليق الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، على أن يكون المبلغ الإجمالي المودع ضمن مكرمة الضمان الاجتماعي يزيد عن 2 مليار ريال سعودي للمستفيدين، ولذلك سوف يتم توزيع هذا على كافة المواطنين السعوديين المستحقين للضمان الاجتماعي، وبناءا على ذلك سوف يحصل عائل الأسرة 1000 ريال سعودي شهرياً، ولذلك سوف يحصل كل فرد تابع على المبلغ 500 ريال سعودي.