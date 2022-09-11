نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن فئات استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الموارد البشرية بالمملكة عن فئة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444،قد أوضحت وزارة الموارد البشرية بعض الشروط المهمة لجميع المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور وحددت بعض الفئات التي يحق لها الاستفادة منه الضمان حيث يتم كتابة استمارة التسجيل دون الحاجة للذهاب الى الموقع الرسمي في مكتب الضمان الاجتماعي، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل حول هذا الموضوع فى السطور التاليه، شروط الحصول على الضمان والفئات المستحقة وكذلك معرفة جهة الاتصال رقم مع الضمان الاجتماعي المطور.

ماهى فئات مزايا الضمان الاجتماعي

حدد الضمان الاجتماعي بعض الشروط المهمة التي يجب توافرها للتسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يمكن للمستفيد الحصول على دعم دائم في حالة الأشخاص الذين لديهم إقامة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يمكن صرف الدعم للمرأة المتزوجة من رجل سعودي ويحمل جنسية أخرى، أو في حالة إنجاب أطفال سعوديين داخل البلاد ، بالإضافة إلى تصريح إقامة ساري المفعول، لكن يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة التي تثبت أهلية الأفراد لتلقي الدعم.

ماهي شروط الحصول على ضمان اجتماعي مطور جديد

يجب أن تكون المرأة مطلقة أو أرملة من رجل سعودي ولديها أطفال يحملون الجنسية السعودية. يجب أن يكون لديها إقامة دائمة داخل الدولة وتقديم دليل رسمي على الزواج. في حالة كون المطلقة من رجل جنسيته غير سعودية يشترط في إقامتها. تطوير رقم الاتصال الخاص بالضمان الاجتماعي يمكنك تقديم استفسارات أو إرسال شكوى إلى الضمان الاجتماعي من خلال الطرق التالية ، رقم منصة الضمان الاجتماعي المطورة هو 9911، يمكنك أيضًا الاتصال بالرقم المجاني 8001222777. يمكنك الاتصال بالرمز البريدي 11157 أو إرساله عبر صندوق البريد على 12484.

أهم أهداف نظام الضمان المطور

ومن أهم الأهداف رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتمكين من يستحق الاستقلال المادي. وضع آليات محددة لمساعدة المستفيدين في حالات الأزمات أو الكوارث الطارئة. ترسيخ قواعد تكافؤ الفرص للمواطنين من أكثر الفئات احتياجاً في محاولة لتقديم الدعم للجميع. توفر الدولة الحاجات الأساسية للمواطنين من مأكل وشرب وكساء.

كيفية التسجيل عبر رابط الضمان المطور