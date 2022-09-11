نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا رقم حساب المواطن الموُحد للاستعلام عن الدعم والاستفسارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من مستفيدي الدعم من حساب المواطن عن رقم حساب المواطن أو طرق التواصل مع الدعم المخصص من حساب المواطن، وبدأ حساب المواطن إيداع الدفعة 58 من الدعم لشهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالي المستفيدين هذا الشهر 10.1 مليون بدعم يقدر بنحو 3.2 مليار ريال، ومن جانب أخر فقد أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن 77٪ من المستفيدين حصلوا على الدعم خلال هذا الشهر ولكن ما زال يبحثون عن طرق الوصول إلى الدعم بالإضافة إلى استمرارية البرنامج، مؤكدين أن عملية الإيداع لا تزال جارية.

هُنا رابط تسجيل جديد في حساب المواطن بعد الموافقة رسميًا من خادم الحرمين في المملكة

رقم حساب المواطن الموُحد

رقم حساب المواطن

ومن جانب أخر فنجد أنه مع كل عملية صرف المساعدات للمستفيدين من خلال حساب المواطن تكثف البحث عن رقم حساب المواطن الخاص بالدعم والبحث عن طرق الوصول إلى مما يسمح بالتحقق من الهوية والتواصل مع البرنامج للتحقيق في الشكاوى والإجابة على الأسئلة، وهناك أربع طرق عبر برنامج حساب المواطن للوصول إلى الدعم والتي جاءت كالتالي :-

رابط البوابة الإلكترونية ومن خلالها البوابة تُتيح استقبال الاستفسارات والشكاوى لحظة بلحظة على مدار الساعة من خلال الرابط التالي ca.gov.sa

يمكن الاتصال “19912” ومن خلال الرقم الساخن فهو يتيح خدماته بداية من الأحد إلى الخميس ابتدأ من 8 صباحا وحتى الساعة 8 مساءا، 12 ساعة في استقبال طلبات المواطنين.

عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تُتيح خدمة المستفيدين متاحة يوميا من الـ8 صباحا وحتى الـ10 مساءا، ماعدا الجمعة والسبت من 1 مساءا وحتى الـ10 مساءا.

التواصل مع حساب المواطن من خلال خدمة صوتك مسموع ومن هدفها تحقيق تطلعات المستفيدين لرفع جودة الخدمة لحظة بلحظة.

سبب ظهور عبارة “لا يوجد” المتواجدة في حالة الدفعة

وقد وأوضح حساب خدمة المستفيد التابع لحساب المواطن أن ظهور حالة الدفع “لا يوجد” يعني أن إجمالي دخل المستفيد الرئيسي والتابعين “في حالة وجود تابعين” تجاوز الحد الذي يمنع الحصول على الإعالة، حيث أن الإعالة هي يصرف لرب الأسرة حسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم، إذا كانوا أكبر أو أقل من 18 عامًا.