نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يطرح مزاد بيع اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، إطلاق الموقع الإلكتروني، مزاد اللوحات الإعلانية، اليوم الأحد، عبر منصة “أبشر” الإلكترونية، بالنسبة للراغبين في شراء اللوحات المميزة ، أشارت إلى أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد ، ويستمر حتى الأربعاء المقبل،علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.

ماهي الخطوات وطريقة الوصول إلى الخدمة

أوضحت “المرور” في إنفوجراف، خطوات وطريقة الوصول للخدمة، والاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة “أبشر” وهي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر. حدد علامة التبويب خدماتي. ثم اختر خدمات المرور اختر خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تساهم في مساعدة المواطنين والمقيمين على المشاركة في مزاد اللوحات (خاص، نقل خاص، دراجة نارية)، لكن يجب دفع الوديعة قبل البدء في المزايدة على اللوحات.

خدمات أبشر الجديدة

تتضمن المنصة العديد من الخدمات الجديدة، بما في ذلك خدمة تصريح إصلاح المركبات، هي خدمة تساعد المواطنين والمقيمين على التقدم بطلب للحصول على ورقة إصلاح سياراتهم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع، لكن يجب استيفاء عدد من الشروط والمتطلبات: