نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة من الأمير عبدالعزيز بن فهد في المقال التالي
عمر شويل - جدة صرحت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية انها تلقت طلبات مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز من أجل مساعدة جميع الفئات المحتاجة بالمملكة العربية السعودية ويمكن التواصل مع المؤسسة بأكثر من طريقة ،من خلال مقالنا التالي سوف نقدم إليكم الطريقة التي تتبع في طلب المساعدة وطرق التواصل، علما بانه سوف نوفيكم بكافه التفاصيل اللازمه حول هذا الموضوع فى السطور التاليه.
كيفية طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
- استمارة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد.
- يقوم الطالب بتسمية المتقدم ثم يوجه طلبه إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد.
- ثم بعد ذلك تكتب التحية وبعدها.
- يتحدث عن موضوع الطلب والسبب الذي دفعه لطلب تلك المساعدة، عليه أن يذكر أنه لا يتحمل الظروف ولا يمكنه تحمل نفقات أسرته، وبعد ذلك يتم كتابة خاتمة واهية للغاية.
- بعد ذلك يتم كتابة اسمه ومحل إقامته مع عنوان السكن ورقم الهاتف.
ماهي شروط الحصول على المساعدة المالية
هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد، في الأسطر التالية، هذه هي الشروط:
- يجب أن يكون مقيمًا دائمًا في المملكة العربية السعودية.
- كما يجب عليه تقديم سبب طلب المساعدة.
- احرص على تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد مدى حاجته للمساعدة.
- إذا كانت المساعدة المطلوبة منك علاجية ، فيجب تقديم جميع المستندات الصحية.
- من الضروري أيضًا تقديم طلب ورقم داعم لجميع الشهادات الصحية جنبًا إلى جنب مع وصفات العلاج.
كيفية الاتصال بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد
يتم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بالطرق التالية،من خلال عنوان المؤسسه والرقم التالي.
- عنوان المؤسسة هو 38 المملكة العربية السعودية ، في مدينة تبوك طريق الأمير فهد بن سلطان بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- بالنسبة للرقم اتصل على 8004000000 من هنا،فى الختام سوف سنقدم اليكم كل ماهو جديد حول هذا الموضوع فى الاخبار القادمه.
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