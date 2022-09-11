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عمر شويل - جدة رقم الاستعلام عن حساب المواطن الجديد 1444 بعد تحديثات الدعم الأخيرة التي اعلن عنها برنامج الدعم والذي يوفر سبل كثيرة للتواصل مع حساب المواطن كرقم الهاتف الجوال، لكي يتم من خلاله الاستعلام عن حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية للاستفسار والاعتراضات والشكاوى بخصوص أمور الدعم، حيث من المعروف يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، كما يمكننا التواصل أيضا من خلال الرابط الإلكتروني لحساب المواطن عن طريق شبكة الأنترنت ويتم تسجيل البيانات واتباع الخطوات.

رقم الاستعلام عن حساب المواطن

اعلن برنامج حساب المواطن عن مواعيد استقبال مكالمات الجوال ليتم التواصل معهم بخصوص الشكاوى والاستفسارات وغيرة وذلك مع خدمة العملاء، حيث يكون متاح التواصل من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة العاشرة مساءا من يوم الأحد حتي يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يمكن التواصل من خلال رقم الجوال الموحد ١٩٩١٢ علي مدار اليوم.



شروط الأهلية في حساب المواطن

يلزم علي الأشخاص المتقدمة لطلب الدعم المالي أن ينطبق عليهم بعض شروط حساب المواطن التالية للحصول علي الدعم:



يجب أن لا يكون في دار الإيواء أو السجون.

يشترط علي الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يلزم تواجد الشخص المتقدم لطلب الدعم الإقامة داخل أراضي السعودية ولا يتعدى مدة خروج عن المملكة ٩٠ يوم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

يمكن للأشخاص المقبولين في حساب المواطن وانطبق عليهم الشروط يمكن الاستعلام عن حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

القيام بالتوجه إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من خلال الضغط علي هذا الرابط ca.gov.sa.

من خلال الضغط علي هذا الرابط الذهاب إلي حسابي وكتابة كلمة الاستعلام.

نقوم بالنقر علي خدمة الاستعلام برقم الهوية الوطنية.

علينا القيام بتسجيل رقم الهوية في المربع المخصص واسم المستخدم ورقم المرور.

ثم رقم رمز التحقق والضغط علي كلمة الاستعلام.

تحديث البيانات في حساب المواطن

يجب علي كل مواطن في حساب المواطن القيام بتحديث بياناته في حالة حدوث أي تغيرات وذلك عند الاستعلام بياناتي في حساب المواطن برقم الهوية، حيث في حالة عدم مطابقة هذه البيانات مع المستندات الرسمية التي تم تقديمها لا يستحق الدعم لأنه في ذلك الحالة غير مطابق للأهلية، ولتحديث تلك البيانات يجب اتباع تلك الخطوات كما يلي:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن ca.gov.sa. القيام بالدخول باسم المستخدم ورقم الهواية. النقر علي استكمال الطلب. نقوم بإدخال البيانات المطلوبة ثم المتابعة. يجب أرفاق جميع المستندات المطلوبة ثم الضغط علي كلمة تحديث.

حسابة حساب المواطن

يتاح حساب قيمة الدعم لحساب المواطن وذلك عن طريق الحسابات التقديرية التي تقدمها لنا الحاسبة كما يلي:

أولا نقوم بالدخول علي رابط حاسبة حساب المواطن من هنا portal.ca.gov.sa.

من هنا النقر علي الحاسبة التقديرية .

. يتوجب عليك بتحديد حالتك واختيار بياناتك من الخيارات المتوفرة أمامك.

القيام بالضغط علي كلمة احسب ليظهر لك مبلغ الاستحقاق المقدر لك.

شروط صرف حساب المواطن 1444



يتم صرف حساب المواطن بناءا علي عدة ضوابط يلزم معرفتها علي النحو الأتي:

مجموع الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة.

كم عدد أفراد الأسرة.

عمر كل فرد في الأسرة.

يجب أن يكون المسجل يحمل الجنسية السعودية.

يشترط أن يكون المواطن والمواطنة متواجدين داخل الأراضي السعودية، ولا يغادرها مدة تزيد عن 3 اشهر في العام الواحد.

عدم تواجد المستفيد في دار الايواء.

أن لايكون المسجل معدوم الحرية بتواجدة في السجون.

يجب أن تجلب البيانات بشكل صحيح ودقيق.

كم مبلغ حساب المواطن

يبلغ متوسط حساب المواطن من الدعم للأسرة الواحدة ١٠٦٧ ريال سعودي سابقا، حيث بلغ زيادة في الدعم الإضافي للأسرة الواحدة ليصبح قيمته بمبلغ ١٩١٩ ريال سعودي الآن أما بالنسبة لمتوسط الدعم الإضافي علي مختلف نسب الأهلية والاستحقاق يكون ما بين ٤١٧ ريال إلي ٧٢٠ ريال سعودي، واليكم زيادات حساب المواطن الجديدة.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن

يستطيع المواطن والمواطنة المنطبق عليهم شروط ومعايير الدعم التسجيل في حساب المواطن عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط واحد ( موقع حساب المواطن ).

). سجل البيانات التالية (رقم الهاتف، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

استقبال رسالة على الجوال بها كود يجب القيام بالتسجيل في المكان المخصص.

تغيير كلمة المرور من جديد.

أدخال البيانات والمعلومات المطلوبة.

رفع المستندات المطلوبة.

مراجعة البيانات المطلوبة المسجلة.

وصلنا معكم لختام شرح رقم الاستعلام عن حساب المواطن الجديد 1444 بعد تحديثات الدعم الأخيرة.