نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها للتأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت السعودية عن التأشيرة السياحية لجميع المواطنين المقيمين في دول الخليج، حيث أن التقديم من بداية شهر سبتمبر الجاري 2022م حيث أن التقديم إلكترونياً، وبناءا على ذلك أكدت وزارة السياحية عن تعديلات لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، وأضاف إلى ذلك توسع الفئات المؤهلة، حيث أن توفير العديد من الخيارات المتنوعة للراغبين في الزيارة داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض كافة الشروط الأساسية للتقديم على التأشيرة.

شروط التقديم على التأشيرة :

يجب على المتقدم أن يكون مقيم داخل إحدي دول مجلس التعاون الخليجي. يجب أن تكون الإقامة 3 شهور على الأقل. يجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول 6 أشهر على الأقل. يجب على المتقدم أن يكون مهنته من ضمن المهن المعتمدة على منصة التأشيرة السياحية. أما بالنسبة للأطفال تحتسب ال 18 سنة، يتم تقديم الأب بطلب تأشيرة مسبقاً .

بالإضافة إلى ذلك أن قد تبلغ رسوم التأشيرة حوالي 300 ريال سعودي، وأضاف أن قيمة التأمين الصحي ومدته 90 يوماً متعددة وهذا لمدة عام واحد، حيث أن حامل التأشيرة السياحية السعودية لأداء العمرة خارج موسم الحج، وهذا فيما حددته وزارة الحج والعمرة، ولذلك تم التأكد على أن رسوم طلب التأشيرة غير مستردة، وبناءا على ذلك يحتاج المقيم أثناء القدوم مع العائلة تأشيرة بشكل مستقل .

ومن المشترط أن يتم تقديم طلب التأشيرة قبل تقديم طلب التأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، حيث أن سوف يتم دخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم، وأضاف إلى ذلك أن تم منح اللائحة المعدلة استثناء حاملي تأشيرة سياحية أو تجارية سارية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أو من قبل دول اتفاقية شنغن.

وقد تجد الإشارة إلى أن يمكن الاستخدام مرة واحدة على الأقل في الدخول للدولة المانحة للتأشيرة، حيث أن يتم دخول أقارب حامل التأشيرة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، وأشار إلى ذلك أن الحاصلين على إقامة دائمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو إقامة دائمة داخل دول الاتحاد الأوروبي، أو إقامة دائمة في المملكة المتحدة .

ومن الممكن أن أقارب حامل الإقامة من الدرجة الأولى القادمون برفقته، حيث أن من قبل التأشيرة السياحية في حالة القبول إلى أي منافذ المملكة البرية أو البحرية أو الجوية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن وزارة الحج والعمرة أوضحت عن الراغبين داخل التفاصيل حول لائحة التأشيرة السياحية المعدلة، حيث أن معرفة قائمة الدول التي يمكن لحاملي الجنسية وهذا لكي يتم الحصول على التأشيرة السياحية للمقيمين، ويجب الدخول علي الموقع الرسمي الإلكتروني.