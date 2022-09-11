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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قدم أونلاين وأستلم 250 ألف فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي
عمر شويل - جدة قدم أونلاين وأستلم 250 ألف فورى ، تمويل سريع بإجراءات سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا التمويل الشخصي واحد من أهم المنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة والتقديم على هذا الطلب إلكترونياً وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء الراغبين في الاستفادة من هذا المنتج.
تمويلك أونلاين بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة
تمويل فورى بدون ضامن وبدون تحويل الراتب وبمبالغ نقدية كبيرة تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، يعتبر هذا المنتج أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر شركة تسهيل للتمويل أيضاً العديد من خيارات السداد والتى تتيح للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب كافة العملاء في المملكة العربية السعودية.
كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل ؟
تتيح شركة تسهيل للتمويل للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة بصورة إلكترونية وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة طلب التمويل الشخصي بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، ورفع كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال طلب التمويل.
مميزات منتج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل
- قامت شركة تسهيل للتمويل بتوفير حلول تمويلية سهل وميسر تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية.
- التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بتصميم منتج القرض الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- قرض شركة تسهيل للتمويل يمكن التقديم عليه أونلاين بداية من التقديم حتي توقيع العقد بصورة إلكترونية ، وذلك من أجل تسهيل عملية التقديم على الطلب.
- مبلغ التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل يمكن أن تصل قيمته حتى 250 ألف ريال سعودي.
- الشخص المتقدم بالطلب لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من قرض شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد.
- لا يحتاج العميل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل.
- متاح لدى شركة تسهيل للتمويل العديد من خيارات السداد والتي تتيح للعميل سداد مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.
- مدة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل يمكن أن تصل حتى 5 سنوات.
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