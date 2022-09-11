نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل حدائق الدمام للعوائل للتنزه وقضاء أوقات ممتعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل حدائق الدمام للعوائل ، تتعدد الحدائق بالدمام والتي يمكن للعوائل التنزه بها اصطحاب الأطفال إذ أن معظم الحدائق آمنة يسمح فيها بدخول الأطفال إلى جانب أن الكثير من الحدائق تحتوي على ملاهي مميزة، ونجد حدائق الدمام للعوائل تمتاز بوجود مطاعم ومقاهي مميزة كما أن الدخول في معظم الأحيان يكون مجاني، وتفضل الأسر الذهاب للحدائق والتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة والمساحات الخضراء الواسعة والبحيرات.

حديقة لايف بارك الدمام للعوائل

تمتاز حديقة لايف بارك الدمام بمساحتها التي تصل إلى 1200 كم مربع كما أن الدخول للحديقة مجاني تماما ومواعيدها منذ العاشرة صباحا وحتى الحادية عشر مساءا، تتعدد الأنشطة التي يمكن التمتع بها داخل الحديقة حيث يمكن ممارسة الرياضة المتنوعة في الملاعب الواسعة، والتمتع بالبحيرة الصناعية رائعة الجمال كما يمكن التقاط صور تذكارية مميزة، تستمتع العائلات بتناول الوجبات الشهية داخل مطاعم الحديقة المتعددة، كما يمكن للأطفال تناول المشروبات ذات المذاق الجيد.

أفضل حدائق الدمام للعوائل حديقة الملك فهد

تتمتع حديقة الملك فهد بوجود مساحات خضراء كبيرة إلى جانب البحيرة الاصطناعية التي تمتاز بجمالها، كما أن الحديقة تحتوي على منطقة خاصة لألعاب الأطفال وتنصف الحديقة من أهم الحدائق للعوائل بالدمام لهذا يذهب إليها العديد من الأسر خلال فترات الأعياد والعطلات ويقومون بتقضية أوقات ممتعة حيث أن الحديقة مفتوحة على مدار اليوم إلى جانب أن دخولها مجاني.

حديقة حيوان الدمام

نجد أن حديقة حيوان الدمام تعتبر من أفضل الحدائق للعوائل والتي تحتوي على الكثير من الأنشطة المميزة للتمتع، كما أنها تحتوي على أعداد كبيرة من الحيوانات البرية والمفترسة مثل الحمار الوحشي، الأسود والنمور، ويوجد أيضا الغزال والعديد من الطيور ذات الأنواع المختلفة والألوان الرائعة، ولا شك في أن الحديقة تحتوي على مطاعم تقدم أشهى الأكلات كما أن بها ملاهي خاصة للأطفال، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 10 ريال سعودي للبالغين.

حديقة الفردوس بالدمام للعوائل

تعتبر حديقة الفردوس من أهم الحدائق بالدمام والتي تمتاز بالمساحات الكبيرة التي يمكن قضاء أوقات ممتعة بها إلى جانب الاجواء الرائعة وإمكانية ممارسة العديد من الرياضات والألعاب مثل كرة القدم والتزلج على الألواح، ونجد أن الحديقة بها مكان واسع لألعاب الأطفال كما تعرض العروض الموسيقية الممتعة ويبدأ الدخول للحديقة منذ الساعة 10 صباحا وحتى العاشرة مساءا كما أن الدخول للحديقة مجاني، ونجد بالحديقة ممرات لممارسة رياضة المشي إلى جانب وجود مقاهي تقدم أفضل المشروبات بأسعار مميزة.