نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحاسبة التقديرية حساب المواطن يوضح كيفية حساب مبالغ الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحاسبة التقديرية حساب المواطن قد وفرها لتمكين جميع المستفيدين الحاليين من حساب مبالغ الدعم التقديرية التي يمكنهم الحصول عليها. وعادة ما ترتفع معدلات البحث عنها عقب نزول دفعة حساب المواطن في كل شهر. ويرجع السبب في ذلك إلى حاجة بعض المستفيدين لمعرفة ما إذا كان هناك فرق كبير بين مبلغ الدفعة الذي استلمه بالفعل والمبلغ التقديري. كما يقوم المستفيدين عادة بإجراء حسبة حساب المواطن عقب ظهور نتائج الأهلية. بعد تأكدهم من أن حالة الاستحقاق مؤهلاً ويتم احتساب هذه المبالغ باستخدام حاسبة حساب المواطن والتي سنوضح كيفية استخدامها في السطور التالية.

الحاسبة التقديرية حساب المواطن

كي تستطيع استخدام الحاسبة التقديرية يجب عليك أولاً الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

ثم تسجيل الدخول إلى حسابك.

بعد ذلك اختر علامة التبويب السياسات.

سيظهر أمامك عدد من الخيارات التي من بينها الحاسبة التقديرية.

قم بالإجابة عن كافة الأسئلة التي تظهر لك. مع مراعاة توضيح حالتك من حيث كونك مسجلاً في برنامج حساب المواطن أو لا. وما إذا كنت رباً لأسرة أو فرد مستقل.

في حالة إذا كنت عائل الأسرة ويوجد عندك عدد من التابعين. ستظهر الأسئلة التي تتعلق بطلب بياناتهم. ومن خلال تلك الأسئلة ستقوم بتحديد عدد التابعين من أفراد أسرتك ممن هم أكبر من عمر 18 عاماً. وكذلك إيضاح عدد التابعين الأقل من 18 عاماً من بينهم.

يتوجب عليك جمع إجمالي ما تحصل عليه الأسرة وجميع أفرادها من دخل ووضعه في الخانة المخصصة لذلك. حيث يتم احتساب دخل كلاً من (الزوج + الزوجة + الأبناء).

انقر على زر احسب عند الانتهاء من إجابة جميع الأسئلة وملء الخانات المطلوبة.

سيظهر لك المبلغ التقديري للدعم المستحق لك.

وتستطيع أن تستخدم رقم حساب المواطن للشكاوى في حالة ما إذا كانت لديك أية شكوى أو استفسار بخصوص حسابك.

ما هو حد الإعفاء من التناقص في حساب المواطن

حد الإعفاء من التناقص هو ذلك الحد الذي إذا تخطاه إجمال دخل الأسرة يبدأ التناقص في مقدار الدعم الكامل. الذي كان من الممكن أن تحصل عليه الأسرة في حالة عدم تجاوز الحد المانع لحساب المواطن.