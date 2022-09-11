نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن التقديرية وتقديم اعتراض إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن التقديرية، حيث يعد برنامَج حساب المواطن واحداً من أهم المبادرات التي توفرها الحكومة السُّعُودية بإشراف من جانب وزارة الموارد البشرية، حيث تعمل الجهات المعنية علي تقديم الدعم المالي لجميع الأفراد المستحقين في حالة توافر الشروط التي يتم تحديدها من جانب البرنامَج، ويعمل هذا الدعم علي المساهمة في تلبية جميع الاحتياجات الأساسية الخاصة بكل مستفيد بشكل شهري، ولكن قيمة الدعم تختلف من شخص لآخر وفق ما تحدده الوزارة، وقد وفر البرنامَج حاسبة حساب المواطن الذي من خلالها أن يتعرف المستفيد إلي تفاصيل الدعم من حيث المبلغ المستحِقّ، وسوف نوفر لكم رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

حتي يستطيع أي مستفيد من التعرف على قيمة الدعم النقدي الخاص به، يُمكن ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب الانتقال مباشرة إلى رابط الاستعلام التالي: حساب المواطن.

الضغط علي تبويب (الحاسبة التقديرية) ثم اختيار ما إذا كان الشخص المستفيد قد تقدم للدعم أم لا.

بعد ذلك يجب أن يتم تحديد رب أسرة أو أن يكون المستفيد فرد مستقل.

كتابة البيانات المطلوبة في الأماكن المحدد لها ذلك.

ثم الضغط على تبويب (حساب) ثم سوف يظهر لكل مستفيد التفاصيل الخاصة بالدعم المالي الخاص به، من حيث المبلغ وموعد الصرف الشهري وهل تم سيتم الإيداع في حساب المستفيد البنكي أم لا.

رابط تقديم اعتراض لدفعات حساب المواطن

يوفر برنامَج حساب المواطن خدمة هامة وهي تقديم اعتراض في حالة ظهور الحالة الخاصة به وهي “غير مؤهل” بعد أن يتم معاجلة الأسباب التي تمتع الصرف والتحقق من الأهلية، ويتم ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات، وهي: