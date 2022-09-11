نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المديرية العامة للجوازات: شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المديرية العامة للجوازات في بيان لها بالمملكة العربية السعودية أن أصحاب العمل يمكنهم تحقيق أفضل استفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية أثناء فترة التجربة والتي تبلغ مدتها 90 يوم خلال منصة أبشر الإلكترونية، حيث أن منصة أبشر أصبحت من الأساسيات التي يعتمد عليها السعوديين في إنجاز العديد من الخدمات الهامة والتي من بينها الخدمات التي تتعلق بالجوازات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مجموعة الشروط التي أعلنتها المديرية لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية.

شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية

أعلنت المديرية العامة للجوازات خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن تلك الخدمة تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال 90 يوم، وهذا الأمر يتعلق بمن لم تصدر له هوية مقيم، وسنقدم لكم مجموعة من الشروط الواجب التي يجب اتباعها:

يجب ألا يزيد العدد الكلي للعمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من مائة عامل وعاملة.

من الشروط أيضا ألا يكون قد تم تسجيله كمتوفى أو متغيب عن العمل خارج المملكة العربية السعودية.

يجب على العامل أن يكون السجل الخاص به خالي من المخالفات المرورية.

يشترط أن تكوم صلاحية جواز السفر للعامل، أكثر من 60 يوم.

خطوات الإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للإبلاغ عن تغيب العمالة المنزلية خلال أبشر وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، ومن خلال الضغط على أفراد يتم اختيار خدمات من تبويب العمالة.

يجب اختيار خدمة التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية، ويجب تعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

طريقة نقل خدمات العمالة المنزلية

أكدت مديرية الجوازات أنه يوجد طريقة معينة لنقل خدمات العمالة المنزلية عبر أبشر، وهي كالتالي: