نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 ومتى ينزل الدعم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 إذ أن مؤسسة تكافل تعتبر واحدة من أشهر الجهات التي تسعى إلى تقديم الدعم بكافة أشكاله إلى الطلاب وخصوصًا الدعم المادي على مدار العام الدراسي لتمكين الطلاب والطالبات من شراء اللوازم والاحتياجات الأساسية وعند الدخول إلى رابط بوابة الطلاب تكافل يمكن تقديم الطلب أو استعلام عن أسماء الطلاب في تكافل أحد برامج الدعم الشهري مثل حساب المواطن في السعودية وسوف نوفر لكم تكافل الطلاب متى ينزل وما هي الشروط.

رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444

المؤسسة تعد من المؤسسات الخيرية التي تدعم الطلاب والطالبات ودعت إلى استخدام رابط التسجيل في تكافل الطلاب 1444 للحصول على الدعم وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع تكافل الإلكتروني.

اختيار تبويب بوابة الطلاب من قائمة الموقع الرئيسية.

كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الجوال الشخصي بعد اختيار تسجيل جديد.

كتابة رقم التحقق والنقر على تبويب متابعة.

على الطالب كتابات كافة بياناته مثل الاسم والجنس ورقم جوال ولي الأمر الشخصي.

كتابة كلمة السر وعنوان البريد الإلكتروني.

والنقر على خيار تسجيل بعد التأكد من صحة البيانات.

الدخول إلى الدعم لتقديم الطلب بعد ذلك ورفع الوثائق الرسمية المطلوبة مثلما يحدث عند تقديم مستندات إثبات استقلالية المسكن في حساب المواطن برنامج الدعم الشهري السعودي.

تكافل الطلاب متى ينزل 1444؟

قامت المؤسسة بالإعلان عن إيداع قيمة الدفعة الأولى من دعم تكافل الطلاب لهذا العام الدراسي في يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري وذلك من خلال الحسابات المدرسية وقد بلغ عدد المستفيدين 270 ألف طالب وطالبة موزعين على المدارس الحكومية السعودية في العديد من المدن.

شروط التقديم في تكافل الخيرية

هناك العديد من الشروط المطلوبة للتسجيل في تكافل الخيرية من بينها أن يكون الطالب حامل للجنسية السعودية وتجديد السجل سنويًا وضرورة أن يكون الطالب مسجل في أحد الصفوف الدراسية وتقديم المستندات التي تثبت الحالة المادية للأسرة ككل والحالة الاجتماعية للتأكد من أن الطالب من المستفيدين أو مستحقي الدعم في السعودية للحصول على تكافل الشهري المخصص لشراء احتياجات الطلاب.