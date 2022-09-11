نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حافز للعاطلين عن العمل الشباب والكبار بالسعودية وشروط الاستحقاق 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية عن خطوات التقديم في دعم حافز للعاطلين عن العمل بالسعودية وشروط الاستحقاق 1444 هـ، وحتى يتعرفوا علي كافه شروط الاستحقاق الخاصة بهذا الدعم للتقديم عليه، سنتمكن من التعرف علي كافه الشروط التي تخص المقال التالي في السطور التالية.
خطوات التقديم في دعم حافز للعاطلين عن العمل
يعتبر دعم حافز العاطلين من أهم المبادرات التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، كما أنها تخدم عدد كبير من العاطلين عن العمل هناك، لمساعدة الشباب علي المعاونة في الظروف المعيشية المختلفة، حيث تمكنت وزارة الموارد البشرية هناك من تقديم الدعم للشباب، كما أنهم أقروا من صرف معاش شهري لهؤلاء الشباب لمدة عام، لحين الحصول علي وظيفه مناسبة، وحتى تتمكن من التسجيل يجب اتباع الخطوات التالية:
خطوات التسجيل:
- يتم الدخول إلي البوابة الرئيسية للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هناك، ثم يتم الضغط على الباحث عن عمل.
- وبعد ذلك يتم ملئ النموذج الموجود علي الشاشة أمامك، ويجب التأكد من أن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة.
- ثم يتم رفع جميع الأوراق المطلوبة والمستندات يتم تحميلها علي الموقع بسهولة.
- ثم يتم الضغط على إرسال الطلب.
شروط الحصول على دعم العاطلين عن العمل
بعد إطلاق هذه المبادرة فرضت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بعض الشروط للحصول على هذا الدعم، وتتلخص في:
- يمكن الاستفادة من قبل هذا الدعم من قبل المواطنين السعوديين فقط، ولابد من أن يكون الشخص مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.
- يجب أن يكون المواطن هناك يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن السير والسلوك، ولابد أن يكون غير متهم في أي من القضايا التي تخص الشرف والأمانة هناك.
- لابد ألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن 60 عام، ولابد من أن يكون الشخص المتقدم غير متعرض للفصل عن العمل لأي سبب من أسباب الأمانه أو الإهمال.
- لابد من القيام بجميع الدورات التدريبية المسؤول عنها البرنامج.
- ولابد من تسجيل الشخص في جميع السجلات التي تخص العمل حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم المالي.
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