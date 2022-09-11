نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في دعم تكافل للطلاب ومواعيد صرف الإيداعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بداية العام الدراسي، نشير إلى خطوات التسجيل في دعم تكافل للطلاب والطالبات على مستوى الإدارات التعليمية، وطريقة الاستفادة من خدمات مؤسسة تكافل الخيرية في المملكة، حيث يتم البحث عن مواعيد صرف الدعم المتمثلة في صرف الإعانات في الفصل الدراسي الأول للمستحقين من ينطبق عليهم شروط استحقاق تكافل، على حسب الطريقية التي يتم من خلالها إيصال وتقديم الدعم للطلبة مستحقي الصرف، وإما أن يكون في صورة دعم مادي كمبالغ مالية، أو دعم معنوي لتمكين الطلبة من استكمال دراستهم وتحصيل دروسهم والحصول على الاحتياجات الضرورية التي يحتاجون إليها.

مؤسسة تكافل الخيرية

هيئ من المؤسسات المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتحظى بدعم من القيادة السياسية في المملكة، ومن البرامج التي توفرها مؤسسة تكافل الخيرية برنامج الدعم المالي المباشر، لمساعدة الطلبة مادياً من هم من ذوي الحاجة، كما يتوفر برنامج كسوتي وبرامج أخرى تعمل على تقديم الخدمات الضرورية لتلك الفئة من تشملهم مظلة الدعم بناء على الشروط التي حددتها المؤسسة، في جميع مراحل التعليم.

من الأهداف التي عملت تكافل على تحقيقها، تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية بها كافة الاحتياجات اللازمة للطلاب والطالبات، بالأخص في المرحلة الابتدائية لتوفير الدعم المادي والمعنوي وتشجيع الطلاب على الدراسة، وكانت أخبار أشارت لحصول منطقة الرياض وحدها على قرابة 33 ألف حقيبة،وقد تم الإعلان رسميا عن صرف الدفعة الأولى من مشروع الإعانة المالية للطلاب.

صرف الدفعة الأولى من دعم تكافل الخيرية 1444

الدفعة الأولى من الإعانة المالية للطلاب والطالبات تشمل قرابة 270 طالب على مستوى جميع مناطق المملكة في أكثر من 16 ألف مدرسة، بمبلغ مالي تجاوز 134 مليون ريال سعودي

شروط استحقاق دعم تكافل المدارس

من أهم الشروط التي يجب معرفتها قبل التقديم على طلب دعم تكافل للطلاب كما يلي:

أن يكون الطالب المتقدم على دعم تكافل طال سعودي الجنسية.

وجوب انطباق خدمة التكافل بالمدرسة على الطالب حتي يكون مؤهل للحصول على الدعم.

يجب التقديم على طلب دعم تكافل كل عام على حدى وعدم الاعتماد على التسجيل في العام السابق.

تقديم المستندات الداعمة للطلب.

تم استثناء طلاب محو الأمية من خدمات تكافل كذلك الصف الثالث الثانوي.

كيفية التسجيل في دعم تكافل للطلاب

نأتي للتعرف على خطوات التسجيل في دعم تكافل للطلاب للعام الدراسي الحالي 1444

الدخول على رابط موقع مؤسسة تكافل الخيرية.

اختيار خدمة تسجيل طالب جديد في الدعم.

اكتب البيانات ومنها الاسم ورقم الهوية، وبيانات الأب وهويته.

سجل تاريخ الميلاد وباقي بيانات الطالب والجنسية

تسجيل اسم المدرسة

تحديد كلمة المرور واسم المستخدم والبريد الإلكتروني

الموافقة على الشروط ثم التسجيل.

يمكن الاستعلام عن الدعم من نفس الموقع.