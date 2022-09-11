نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الدفعة 58 من حساب المواطن وخطوات تقديم الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجب أولا أن تقوم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن عن طريق البيانات الأساسية الخاصة بكل مستخدم.

بعد ذلك انقر للاستعلام عن حساب المواطن.

يجب إدخال رقم الهوية.

قم بكتابة الرمز المرئي.

في الخطوة التالية اضغط على رمز متابعة للاستعلام عن الأهلية.

سيتم عرض جميع معلومات الدعم الخاصة بك.

في حالة الأهلية سيتمكن المستفيد من معرفة البيانات التالية: تاريخ التحقق من أهلية الحساب وجميع تفاصيل الأهلية السابقة للمستفيد.

إذا كان المستعلم غير مؤهل، فستظهر عبارة غير مؤهل، وكذلك سيظهر تاريخ دراسة الأهلية بالحساب والأسباب الخاصة برفض الأهلية. خطوات الاعتراض على حساب المواطن بعد إصدار دفعة جديدة سيتيح برنامج حساب المواطن أمر الاعتراض على الدفعة، وإذا كنت ترغب في الاعتراض على الدفعة الجديدة، يجب عليك اتباع الخطوات التالية: قم بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن عن طريق إدخال البيانات الأساسية الخاصة بك.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

ثم قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

يجب عليك فهم سبب الاعتراض، وإذاكان يتطلب استكمال تحديثات البيانات فقم بذلك.

يجب بعد ذلك أن تقوم بالضغط على خانة الاعتراض على الأهلية.

ثم قم باكمال الخطوات المطلوبة.

ثم اضغط بعد ذلك على كلمة حفظ.

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