نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية والإقامة عبر أبشر وطرق التواصل مع خدمة العملاء في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تحرص مديرية الأمن العام على القيام بوضعها ضمن خدمات منصة أبشر الإلكترونية، وإليك الآن الخدمات المرورية التي تم التسجيل على المواطن أو المقيم الحاصل على الخدمة أو من أحد أفراد الأسرة أو من الأفراد المكفولين، وتعرف الآن على التفاصيل عبر هذه الفقرات.
خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية
أحرص على اتباع النقاط التالية حتى تتمكن من التعرف ما إذا كان لديك مخالفة مرورية أم لا، تابع:
- قم بالذهاب إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر هذا الرابط absher.sa.
- أدخل الآن رقم الهوية الوطنية أو إذا كنت مقيم يجب أن تقوم بكتابة رقم الإقامة.
- أكتب الآن كلمة المرور وأحرص على تدوين الرمز المرئي لتسجيل الدخول.
- قم بالذهاب إلى الخدمات الإلكترونية، ومنها تختار خدمات المرور.
- أبدأ الآن اختيار تبويب الاستعلام عن المخالفات المرورية.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة منك مثل رقم الهوية أو الإقامة لصاحب البطاقة وكتابة الرمز المرئي.
- يقوم الآن النظام بعرض جميع المخالفات وتفاصيلها إذا كانت لديك من الأساس.
متطلبات الاستعلام عن المخالفات المرورية
تعطي لك وزارة الداخلية خدمة مميزة للغاية ألا وهي خدمات منصة أبشر، حيث تستطيع أن تقوم باستخدام الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة فقط من أجل الاستعلام عن المخالفات المرورية، أو من أجل التعرف على أي خدمة تريد الحصول عليها بالفعل داخل هذه المنصة الكبرى.
طريقة التواصل مع خدمة العملاء
بما أن المملكة حريصة على وضع العديد من قنوات الاتصال بينها وبين جميع العملاء التابعين لها من مواطنين ومقيمين، فحرصوا على وضع هذه الأشياء من أجل تلقي الشكاوى والاستفسارات لجميع المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وتعرف الآن على طرق التواصل مع خدمة العملاء:
- الاتصال على رقم هاتف 920020405.
- لتقديم الشكاوى والحصول على الاستفسارات قم بالذهاب والتواصل مع فريق الدعم عبر هذا الرابط my.gov.sa.
- إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني الآتي [email protected]
- يجب أن يعلم جميع المتواجدين في المملكة ويريدون تقديم أي شكاوى أن معاد التلقي تبدأ من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم، لذلك أحرصوا على الانتباه إلى هذه المواعيد.
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