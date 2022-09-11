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عمر شويل - جدة متي استحق دعم ساند للمرة الثانية وماهي طرق التواصل مع منصة دعم ساند. هناك العديد من صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. حيث تسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون لكي يتمكن من توفير مختلف احتياجاته الشخصية والأساسية. ولذلك نجد أن الحكومة السعودية تقدم للمواطن عدد كبير من الخدمات والمساعدات للإرتقاء بمستوى الحياة الإجتماعية و المادية لديهم. كما يعتبر من أهم صور الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية هو دعم ساند الذي يتم تقديمه للعاطلين عن العمل. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طرق التواصل مع منصة الدعم وكذلك حالات استحقاق الدعم للمرة الثانية. كما يمكنك التعرف أيضاً على حالات ساند التي تم إيقافها من قبل التأمينات الاجتماعية وقيمة الدعم.

متي استحق دعم ساند للمرة الثانية

تقدم الحكومة السعودية للمواطنين العاطلين عن العمل دعم شهري يمكنهم من توفير مختلف احتياجاتهم الشخصية. كما تساعدهم في توفير فرصة عمل تتناسب مع مختلف ظروف المواطن. وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية على توفير للمواطن السعودي دخل شهري ثابت. كما يتمكن المستفيد من الحصول على الدعم لمرة ثانية وذلك في بعض الحالات التي تم تحديدها من قبل المنصة. ويمكننا عرض حالات استحقاق الدعم للمرة الثانية كما يلي:

فلقد قامت الحكومة السعودية بتوفير للمواطن السعودي إمكانية الحصول على دعم ساند للمرة الثانية. وذلك في حالة أن استمر المستفيد في العمل لمدة عامين متواصلين.

كما يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. ويشترط أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طرق التواصل مع المنصة

كما يتمكن مستفيدي دعم ساند من التواصل مع منصة ساند بصورة إلكترونية في حالة وجود شكوى أو استفسار أو تقديم طلب وذلك بدون وجود الحاجة إلى الذهاب لأحد فروع المؤسسة. ويمكننا عرض طرق التواصل مع منصة دعم ساند كما يلي: