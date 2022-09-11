نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط توظيف زوجة السعودي الأجنبية والمزايا التي تحصل عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط توظيف زوجة السعودي الأجنبية التي يجب أن تكون أقامتها في المملكة العربية السعودية، حيث يحق لها الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص شريطة أن يخضع ذلك للنسب المتوافقة ونظام ألسعوده، وتهتم المملكة بكل ما يخص زواج السعودي من الأجنبية وشروط زواج المرآة السعودية من أجنبي مقيم، من حيث الحقوق والواجبات، ويوجد مجموعة نقاط يجب أن تحصل عليها الزوجة الأجنبية من أجل أن تمنح الجنسية السعودية، كما يمكن للزوجة المواطن السعودي العمل في مؤسسات القطاع الخاص المختلفة دون نقل كفالتها إلى المنشأة، وكما أعلنت وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه لا يسمح للمرأة الأجنبية أن تقوم بأعمال حرة أو إنشاء مشاريع خاصة، ولكن يسمح ويحق للأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي الاستفادة من التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تحصل على الخدمات الأخرى منها العلاج المجاني وذلك ضمن المستشفيات الحكومية.

شروط توظيف زوجة السعودي الأجنبية

يحق للزوجة الأجنبية الحق في نسبة التوطين ويتم احتسابها فيها، كما لها كامل الحق في أن تعمل في المهن التي تقتصر على السعوديين فقط وذلك بالشروط الاتية:

يتم التأكد من عدم وجود أي قضايا تمس الشرف والأمانة في السجل الجنائي لها. إقامة الزوجة بالكامل بالمملكة العربية السعودية. لابد أن يكن قد مر على الأقل 5 أعوام على الزواج، ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية. في حالة كان الزوج السعودي من أقارب الزوجة الأجنبية، يسمح لها بالحصول على الجنسية. التنازل بشكل كامل عن جنسيتها الأصلية، ويكن هذا التنازل بصورة رسمية أمام أحد الجهات القضائية بالمملكة.

مزايا تحصل عليها الأجنبية المتزوجة من سعودي