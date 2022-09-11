نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco تعلن عن سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين في السعودية اليوم تحدد شركة ارامكو في المملكة العربية السعوديه يشكل رسمي عن سعر البنزين اليوم لشهر سبتمبر لعام 2022 حيث انه يتم تطبيق جميع الأسعار الخاصه بمنتجات النفط بدءا من صباح يوم الأحد ويكون العمل به في اليوم العاشر من شهر القادم فهو من الأمور التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين ويرغبون في معرفه أسعار البنزين ومنتجات البترول المختلفه شهريا. وذلك الاعتماد العديد من الأشخاص عليه فهو من اسئله المهمه وسوف نعرض الأسعار الجديدة للبنزين في السعودية بالتفاصيل خلال الفقرات التالية من خلال موقع ثقفني.

سعر البنزين في السعودية لشهر سبتمبر 2022

تعد شركة ارامكو من اهم الشركات في المملكة العربيه السعودية التي تقوم بتحديد سعر النفط شهريا وذلك تبعا للأسعار العالمية والمحليه. كما أنها تحرص على انتاج البنزين العالي الجودة والخالية من أي شوائب فهي تصرح عن الأسعار من خلال موقع الرسمي على الإنترنت وتاخذ فيها الاعتبار بالعمل بهذه الأسعار بداية من يوم الأحد الموافق يوم 11 سبتمبر لعام 2022 حيث تكون الاسعار على النحو التالي:

سعر البنزين 91 ويبلغ 2 18 ريال سعودي.

سعر البنزين 95 ويبلغ 2.33ريال سعودي.

سعر زيت الكراسين ويبلغ 0.81 ريال سعودي للتر الواحد.

هو سعر الغاز المسال ويبلغ 0.90 ريال سعودي.

سعر الديزل ويبلغ 0.63 ريال سعودي.

أسعار البنزين اليوم السعودية

شركة ارامكو تحرص على الإعلان عن أسعار البنزين ومنتجات الطاقة المختلفة بشكل شهري في اليوم العاشر ويتم تطبيق الاسعار في صباح يوم الحادي عشر لكل شهر ليتم تطبيق الاسعار الجديدة بجميع محطات الوقود المختلفة داخل المملكة العربية السعودية فهي دائما تحرص على تحديث الأسعار بشكل دوري لأنها إحدى الشركات التي تتخصص في مجال البتروكيماويات والنفط وكافه العمليات التي تتعلق بالتنقيب والتكرير. بالإضافة إلى أنها تقوم بأعمال التوزيع والشحن والتسويق فان قيمتها التسويقيه تصل الى 781 مليار ريال سعودي وذلك في سنه 2006 فاخذ بلغت ارباحها حوالي 111 مليار دولار امريكي في سنه 2018 واكدت الشركة بانها من اهم الجهات الرسمية والوحيدة التي تقوم بوضع الأسعار داخل المملكة العربية السعودية ولا يوجد بديل لها أو غيرها.