نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بموافقة خلال نصف ساعة تمويل شخصي من بنك الراجحي شروطه والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة من افضل بنوك المملكة بنك الراجحي حيث يقدم تمويلات متنوعه لعملائه ومن اهم مايقدمه تمويل شخصي وفورى لايستغرق نصف ساعة وتجد الموافقة طالما مستوفي الشروط وسوف نوضح الشروط بداخل المقال ونوضح اهم المزايا التي يقدمها الراجحي وكيفية التقديم على القرض والاوراق والمستندات المطلوبة للموافقة على القرض، حيث يقدم قرض تمويل شخصي الراجحي بدون كفيل بإجراءات سريعة لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة، والبنك يعد واحد من أهم وأشهر البنوك الموجودة في المملكة والتي من الممكن أن تقوم من خلالها الحصول على العديد من الخدمات التمويلية فهو يقدم الكثير من القروض، والاحتياجات المالية إلى المواطن والوافد، وتتعدد التمويلات في بنك الراجحي، حيث إنه يقدم تمويل شخصي للأفراد، وقروض لشراء السيارات، وقروض للمباني أو العقارات، وأيضًا يساعد في تقديم القروض الخاصة بالنساء، وهو مايميز الراجحي عن غيره من البنوك. شروط الحصول على القرض الشخصي من مصرف الراجحي شروط الحصول على القرض الشخصي من مصرف الراجحي: يشترط أن تكون على علم أن التمويل يتناسب مع الشريعة الإسلامية.

أن يكون الراتب الشهري بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 50 سنة وإذا كان موظفًا لا يزيد عن 60 سنة وفي حال التقدم من المتقاعد لابد ألا يزيد العمر عن 70 سنة عند سداد آخر قسط في احتساب مدة التمويل.

ومن أهم الشروط أن يكون الدخل الشهري بحد أدنى 2000 ريال ولا يقل عن ذلكـ أما في حالة أن الشخص متقاعد يكون دخله بحد أدنى 1900 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

كما يشترط أن يكون مكتب العمل ضمن المكاتب المصدق عليها وتابعة للبنك. الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على القرض الشخصي: تقديم بطاقة الهوية، أو بطاقة الإقامة للمقيمين.

ضرورة تقديم وثيقة إثبات الراتب.

من أهم الأوراق المطلوبة تقديم نموذج طلب تقديم القرض الشخصي. أهم المزايا التي يقدمها بنك الراجحي: يمنح البنك إمكانية الحصول على تمويل للعملاء الموشكين على التقاعد تصل فترته حتى 5 سنوات أما فيما يتعلق بتمويل ضمان العقار يستفاد منه المواطنين السعوديين فقط ومن أهم المميزات تقديم المساعدات لكل من الوافدين، والقاطنين بالمملكة السعودية في سداد المصروفات الخاصة بالزواج، أو الخاصة بالمدارس. ومن اهم مزاياه لا يتطلب شرط تحويل الراتب، أو وجود لضمان يضمنك. نموذج لكيفية وخطوات طلب قرض من بنك الراجحي: ادخل على رابط مصرف الراجحي.

ثم تقوم بملء وكتابة البيانات بالنموذج ومعلومات شخصية للعميل.

ثم كتابة المبلغ المطلوب يجب تحدده وملء المعلومات باختيار الجنسية (سعودي- وافد).

ثم عليك باختيار جهة العمل والقطاع الفرعي.

ثم نكتب قيمة الراتب الشهري بالريال السعودي.

ثم تقوم باختيار مدة التمويل.

انتظر سوف يراجع الطلب ويظهر لك قيمة القرض والقسط الذي تسدده في حال استكمال حصولك على تمويل شخصي الراجحي.

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