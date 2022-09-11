نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب الشؤون الاسلامية 1444 معرفة نتائج مراقب المساجد للنساء والرجال في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن طلب الشؤون الاسلامية 1444، بمجرد الانتهاء من عملية التقديم على وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ازدادت عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في المملكة عن رابط استعلام نتائج وظائف مراقب المساجد للنساء والرجال، حيث من المنتظر أن تعلن الوزارة في الساعات القليلة المقبلة عن أسماء المقبولين بشكل مبدئي في وظائف الأوقاف (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين)، وبدورنا نحن في موقع ثقفني الإخباري ينبين لكافة متابعين الكرام الذي تقدموا في وقت سابق على الوظائف الشاغرة الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها استعلام عن وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 تابعونا للنهاية لمعرفة ذلك بشكل مفصل ودقيق.

استعلام عن طلب الشؤون الاسلامية 1444

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم الأحد 23 محرم 1444 الموافق لـ 21 أغسطس 2022 بدأ عملية التقديم على الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات (مراقبين، الدعوة، حراس أمن، أئمة، مؤذنين) وذلك من خلال الدخول رابط البوابة الإلكترونية الرسمية https://www.moia.gov.sa/، كما يمكن حاليا استعلام عن طلب وزارة الشؤون الاسلامية 1444 من خلال نفس الرابط وباتباع بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

الخطوة الأولى: الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية

الخطوة الثانية: اختيار طريقة الاستعلام برقم الطلب أو تاريخ الميلاد .

أيضا الخطوة الثالثة: تعبئة كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع وهي كالتالي: رقم الطلب، رقم الهوية، رمز التحقق.

الخطوة الرابعة: الضغط على أيقونة الاستعلام، وبذلك سيتم عرض حالة الطلب إما بالقبول أو الرفض.

طرق التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية

يوفر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية. من ضمنها العديد من الطرق المتاحة للاتصال مع الإدارة المركزية للوزارة وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

الطريقة الأولى: الرقم الموحد 00966-11-223-6222.

كذلك الطريقة الثانية: البريد الإلكتروني للوزارة [email protected]

الطريقة الثالثة: التواصل من خلال الرمز البريدي وهو 11232.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي شرحنا لكم فيه الطريقة الصحيحة التي يستطيع من خلالها كافة المترشحصين على وظائف الاوقاف استعلام عن طلب الشؤون الاسلامية 1444.