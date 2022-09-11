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عمر شويل - جدة ما هو مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد ؟ سؤال مهم كثر طرحه بعد أن اعتمدت حكومة المملكة هذا المشروع، والذي بات ضمن الأنظمة المعمول بها داخل المملكة والذي تحكمه بعض الشروط والإجراءات، لهذا سوف نبين اليوم ما هو هذا المشروع، وسوف نتحدث عن قرار اعتماد نظام الإثبات السعودي.

ما هو مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد

بالحديث عن ما هو مشروع نظام الإثبات السعودي الجديد ؟ يجدر التنويه أن هذا النظام هو من الأنظمة الحقوقية حديثة العهد والتي أقرها مجلس الوزراء السعودي في يوم 28 ديسمبر 2021 م، وهو من مشروعات المملكة الأربعة التي قام بالإعلان عنها الأمير محمد سلمان ولي العهد السعودي في شهر فبراير 2021، وقد اعتمد بعد خضع للدراسة من جانب مجلس الشورى، ويهدف هذا النظام عمل تطوير للأنظْمة التشريعية المتخصصة طبقًا لمجموعة إصلاحات عدلية وقضائية مطبقة داخل السعودية، إلى جانب محاولة تحقيق كل ما تتطلبه مستجدات الحياة من كل الجوانب، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو تقنية، ذلك إلى جانب التماشي مع التطورات التي يمر بها العصر، طبقًا للأحكام الإسلامية المنصوص عليها في الدين الإسلامي، مع الاستفادة من الممارسات الدولية الأفضل بخصوص قوانين الإثبات المعمول بها عالميًا وفي دول المنطقة وبالأخص التي صدرت في الآونة الأخيرة، ويتكون هذا النظام من 129 مادة ولكن يراعى كل التغييرات وأبعاد المكان والزمان والظروف التي تؤثر على أدلة النزاعات.

قرار اعتماد نظام الإثبات السعودي

قام الأمير محمد سلمان بإقرار الاعتماد الخاص بمشروع نظام الأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع نظام الإثبات ومشروع النظام الجزائي فيما يخص العقوبات العزيزية ومشروع نظام المعاملات المدنية، وهذا بسبب حملة الإصلاحات الجديدة التي تتم داخل السعودية، والتي سوف يكون لها مساهمة في قابلية التنبؤ بالأحكام ورفع درجة النزاهة والكفاءة بخصوص أداء أجهزة العدل، وسوف تصدر تلك الأنظمة المعتمدة الواحد تلو الآخر بعد دراسة مشروعاتها طبقًا للإجراءات النظامية الموضوعة من جانب نظام الحكم الأساسي ونظام مجلس الشورى إلى جانب نظام مجلس الوزراء.