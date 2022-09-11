نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [العد التنازلي] كم باقي على رواتب المتقاعدين شهر صفر 1444 / سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة العد التنازلي للاستفسار عن كم باقي على رواتب المتقاعدين حيث تنشر وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية التاريخ المتبقي للأجور وتحديداً المبلغ المتبقي للمتقاعدين لشهر صفر 1444/ سبتمبر 2022. ومع ذلك يتم تحديث هذا التاريخ بانتظام حتى يعرفوا فئة ودائع الأجور عند استحقاقها.

ويتساءل المستفيدين من المعاش التقاعدي عن تاريخ دفع الأجور، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الشهرية في وقتها المناسب ونتعرف على كم باقي على رواتب المتقاعدين شهر سبتمبر 2022.

كم باقي على رواتب المتقاعدين شهر صفر

يمكنك التحقق من فترة سداد الراتب المتبقية لصاحب المعاش لشهر صفر 1444/ سبتمبر 2022 من خلال الجدول التالي الذي يتم نشره على الصفحة الرسمية بتويتر:

من الجدير بالذكر انه سيتم دفع أجور المتقاعدين لشهر سبتمبر يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022 م، والذي يوافق 29 من التقويم الهجري 1444، مما يعني أنه لم يتبق سوى 15 يومًا لدفع الأجور.

جدول مواعيد رواتب المتقاعدين لعام 1444

في سياق الموضوع وكما وضحنا موعد دفع اجور المتقاعدين لهذا الشهر. يتوافق مع تاريخ 29 صفر 1444 الموافق للتاريخ الميلادي 25/09 2022.

وعلاوة على ذلك يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر. يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 م، الموافق 29 ربيع الأول 1444.

بالمثل يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر هو الخميس 24 نوفمبر 2022، الموافق 28 من ربيع الثاني 1444.

ويتم تدفع رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر 2022، الموافق 1 جماد الأول 1444.

رقم الدعم الفني لوزارة المالية

وضعت وزارة المالية طرقًا متعددة للمواطنين الراغبين في الاستفسار عن شئ ما أو التواصل مع الوزارة لتقديم الشكاوى. حيث وضعت رقم اتصال موحد يمكن الوصول إليه في 19990.

كما يمكنك أيضًا إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

أو زيارة صفحته الرسمية العناية بالعملاء على Twitter.

علاوة على ما سبق ذكره فان النظام التقاعدي يوفر بدل نقدي شهري لجميع الأفراد الذين بلغوا السن التقاعدي. والذين هم أيضًا تم تأهيلهم للحصول على الدعم على النحو الذي تحدده وزارة المالية. حيث يتم تغطية المبلغ من قبل صندوق تقاعد تم إنشاؤه لدعم المواطنين.

في نهاية مقالنا وضحنا ابرز الاستفسارات التي يرغب المستفيدين من وزارة المالية. معرفتها كم باقي على موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر صفر 1444 سبتمبر 2022.