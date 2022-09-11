نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم اعتراض حساب المواطن الموحد “ca.gov.sa” بعد إيداع الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن اليوم برنامج حساب المواطن الحكومي بالمملكة العربية السعودية بتغريدة عبر موقعه الرسمي تويتر منذ ساعات مضت عن إيداع الدفعة 58 لمستحقيها مشمولين بالدعم المالي، والمستمر حتى آخر اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 الموافق 15 صفر 1444، كما أعلن برنامج الدعم المالي المباشر عن تفاصيل الدورة 58 حيث تم صرف استحقاقات شهر سبتمبر والتي تقدر ب 3.2 مليار ريال سعودي، لعدد مواطنين يبلغ 10.1 مليون مستفيد، بإجمالي 130 مليار ريال سعودي عن دفعات سابقة منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة 58 الحالية، وللمواطنين مكتملي الذين لم يشملهم الدعم بإمكانهم الاعتراض من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع خدمة العملاء على رقم حساب المواطن الموحد لأي استفسارات.

رقم اعتراض حساب المواطن والاستفسار عبر القنوات الرسمية للبرنامج الحكومي ca.gov.sa

في نفس السياق السابق ذكره أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بقنوات التواصل بصورة إنفرجراف عبر تويتر توضح طرق التواصل نذكرهم في التالي:

أولًا رقم اعتراض حساب المواطن المجاني للرد على استفسارات المستفيدين 19912، بمواعيد عمل يوميًا من الساعة 8 ص وحتى 8 م. كذلك التواصل عبر البوابة الرسمية ca.gov.sa ، بمواعيد عمل يوميًا 24 ساعة. أيضًا خدمة صوتك مسموع الإلكترونية. أخيرًا على تويتر خدمة المستفيدين [email protected]، بمواعيد عمل يوميًا من8 ص حتى 10م.

الفرق بين الأهلية والاستحقاق برنامج حساب المواطن 2022-2023

في سياق متصل أعاد برنامج الدعم المالي حساب المواطن عبر فيديوجراف التعريف بين الأهلية والاستحقاق كالتالي:

أولً ا أهلية حساب المواطن تعني أن المواطن مؤهل للدعم ومستوفي الشروط الواجب توافرها ليتم دراسة طلب مقدار استحقاقك للدعم.

تعني أن المواطن مؤهل للدعم ومستوفي الشروط الواجب توافرها ليتم دراسة طلب مقدار استحقاقك للدعم. بينما استحقاق حساب المواطن هو المبلغ المالي المقدر استحقاقه للمتقدم طالب الدعم وفق معايير الاستحقاق.

ما هي معايير الأهلية ومعايير الاستحقاق ca.gov.sa بالدعم 1444

في الختام نذكر أن معايير الاستحقاق فهي الشرط الواجب توافره للاستفادة من خدمة الدعم، ويوجد فرق بين معايير الأهلية ومعايير الاستحقاق نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا معايير الأهلية حساب المواطن هي الشروط الواجب انطباقها على المواطن طالب الدعم ليستفيد من البرنامج وهي:

أن يحمل المستفيد الجنسية السعودية. معيار الإقامة الدائمة بالمملكة. توافق البيانات التي تم إرسالها مع الجهات المعنية ذات العلاقة.

بينما معايير الاستحقاق هي معايير يقدر بها قيمة الدعم المالي المناسب لرب الأسرة والتابعين المتقدمة لطلب الدعم وهي:

مجموع دخل الأسرة بالكامل. عدد أفراد الأسرة. أعمار كافة أفراد الأسرة.

وفي النهاية لتتمكن من معرفة مقدار استحقاق الدعم بإمكانك من خلال المعايير السابقة، استخدام الحاسبة التقديرية حساب المواطن والتعرف على مبلغ الدعم المالي بشكل تقريبي.