نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الأحوال المدنية للنساء كيفية التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف الأحوال المدنية للنساء، أعلنت عنها وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وتلك الوظائف مقدمة للنساء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل تلك الشهادة، وقامت الوزارة بتوضيح طريقة التقديم وهي إلكترونيا وذلك عن طريق منصة أبشر، وتعد تلك المنصة من أهم المنصات الإلكترونية التي قامت الحكومة السعودية بإطلاقها ولتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين والتقديم أيضا على الوظائف.

وظائف الأحوال المدنية للنساء

صرحت وزارة الداخلية بالإعلان عن الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء، وكما وضحت كيفية التقديم من خلال منصة أبشر على الوظائف المقدمة للنساء 1444، وتلك الشروط هي:

لابد أن تكون المتقدمة على الوظائف حاملة للجنسية السعودية ولابد أن تكون مقيمة في المملكة.

لا يقل عمر المتقدمة عن خمسة وعشرين عام ولا يزيد عن خمسة وثلاثين عام.

تكون المتقدمة للوظائف حاصلة على الشهادة الثانوية أو ما يعادل تلك الشهادة.

تقوم حاصلة على شهادة حسن سير وسلوك وعدم تواجد عليها أي قضايا مخلة للأمانة العامة أو الشرف.

تكون حاملة لهوية وطنية وتكون سارية الصلاحية وليست منتهية.

إذا كانت المتقدمة متزوجة لابد أن يكون زوجها مواطن سعودي.

القيام بعمل فحص طبي في جدارة.

لا تكون حصلت على وظيفة سابقة بأي جهة حكومية.

تخطي المقابلة الشخصية واختبارات القبول.

كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء من خلال منصة أبشر

هناك بعض الخطوات اللازم إتباعها للتقديم على وظائف الأحوال المدنية، وتلك الخطوات هي:

الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة خدمات إلكترونية متكاملة أفراد.

تسجيل الدخول عن طريقة كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور.

وإذا لم يكن لديك حساب على المنصة لابد من إنشاء حساب بمنصة أبشر.

الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية.

اختيار قسم التوظيف وهو متواجد أعلى الصفحة.

الدخول على وظائف شاغرة والتحديد الوظائف المقدمة للنساء من الأحوال المدنية.

القيام بقراءة الشروط والأحكام ثم الموافقة عليها.

تظهر قائمة مطلوب بها إدخال بيانات خاصة بالمتقدمة مثل: تاريخ الميلاد. رقم الهوية الوطنية. الاسم رباعي. المؤهل الدراسي.

بعد إدخال البيانات لابد التأكد من صحتها ثم إدخال الرغبات المطلوبة بالترتيب.

اختيار زر التأكيد والقيام بطباعة رقم الطلب بعد الانتهاء من التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف الأحوال المدنية

للتقديم على الوظائف التي قامت بالإعلان عنها وزارة الداخلية في السعودية لابد من توافر المستندات التالية: